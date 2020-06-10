  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Aslanapa ve köylerinde yatırımlar devam ediyor

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde köy yolları yapım çalışmalarının devam ettiği ve köylerde su depolarında bakım ve onarım çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 10:50:25 -
Aslanapa ve köylerinde yatırımlar devam ediyor

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde köy yolları yapım çalışmalarının devam ettiği ve köylerde su depolarında bakım ve onarım çalışmaları yapıldığı bildirildi.


Aslanapa İl Genel Meclisi üyesi Hüseyin Ertürk, yaptığı açıklamada, ’’Tokul köyü altyapı yenilemesi içme suyu ile beraber, Örenköy’e kadar sıcak asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca Göğnükören köyü anayolumuza beton asfalt atıyoruz. Bunun yanında Bayramşah, Bayat ve Tokul köyü içme suyu İshale hatları, Çalköy, Aslıhanlar köyü arası grup yolu büyük onarım iyileştirme çalışması, Senişler köyü genişletme ve asfaltlama çalışmaları ve tüm köylerimizin su deposu onarım bakım çalışmaları devam ediyor. Aslanapa ilçemizin hak ettiği hizmeti alması için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz’’ diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı