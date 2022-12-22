Aslan yattığı yerden belli olur! Ev düzeni püf noktaları: Ev düzeni nasıl olur? Temiz ve derli toplu bir ev için...

Bu yazımızda konumuz ev düzeni ve temizliği. Her gün bütün evi temizlemek, hele büyük evler için, katlanılır bir dert değildir. Ancak evi her daim temiz ve düzenli tutmak için de bir şeyler yapmak gerekir. Özellikle çocuklu ailelerde, evin düzenini korumak oldukça emek isteyen bir işken daha pratik yoldan dağınıklıkla baş etmek mümkün mü? Peki ufak tefek çözümlerle, detaylı şekilde evi temizlemek yerine, yaşam alanlarını daha temiz ve düzenli tutmanın yolları nelerdir? Evin düzenini korumak için günlük yapılması gereken ufak ama uzun vadede etkili çözümleri araştırdık, derledik. Birbirinden güzel tasarımlar eşliğinde olan bu öneriler sizin evinizi de düzene sıkabilir. Evde yaramaz ufaklıkları olan, çok sık misafir ağırlayan ya da ev hayvanlarıyla birlikte yaşayan aileler için işe yarayacak bu çözümlere mutlaka bir göz atın.

Dilimizde en sık kullanılan atasözleri arasında yer alan "aslan yattığı yerden belli olur." atasözü, TDK'ya göre, 'İnsanların davranışları ile birlikte yaşadıkları yerin onu en iyi şekilde yansıtabileceği' şeklinde tabir edilir. Bu nedenle evimizin düzeni önemlidir. İşte evde düzeni nasıl sağlarım? Ev düzenini sağlamak için yapılabilecek pratik çözümler, püf noktalar ve evde düzenli olmak ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar...

Temiz ve düzenli olmak için neler yapmalıyız?

Ev düzeni püf noktaları

Profesyonel düzenleme uzmanı Rhiannan Morgan evinizi düzenli tutmanın püf noktalarını anlattı...

-Yüzeyleri temiz tutun.

-Kullanma talimatlarını bir arada saklayın.

-Giysileri sandalyelerde biriktirmeyin.

-Sıklıkla mutfaktaki gıdaların yerini değiştirin.

-Organizasyon merkezi.

-Tehlike bölgelerini tespit edin.

Aslan Yattığı Yerden Belli Olur! Evinde Düzeni Sevenlere Dahiyane Tüyolar

1-Her güne bütün camları ve pencereleri açarak başlayın.

Böylece evdeki kirli havayı ve birikmiş karbondioksiti tertemiz ve taze hava ile değiştirmiş, evi ferahlatmış olursunuz. düzenli bir şekilde evi havalandırmak nem nedeniyle oluşacak küflenmeleri önleyebileceği gibi size daha sağlıklı bir ortam sunar.

2-Güne başlarken yapmanız gereken şeylerden biri de yatakları toparlamak olsun, bunu alışkanlık haline getirmeyi başarırsanız yatak odanızı toparlamak asla uzun saatler harcamanız gereken bir işleme dönüşmez.

Kalabalıkları kolayca toparlar ve yataklarınızı her daim düzenli tutarsanız.

Yatak odası dekorasyonunuzu daha düzenli tutabilmek için bol sayıda depolama alanına ihtiyaç duyabilirsiniz. Dekorasyon sırasında edinebileceğiniz depolama çözümleri için mobilya ve aksesuar uzmanlarımıza fikir danışabilirsiniz.

3. Akşamdan kalan küllük ve bulaşık gibi koku yayacak eşyaları hemen temizleyin

Eve kötü koku yayan eşyalar zaman içerisinde koltuk, perde ve halı gibi kolay temizlenmeyen eşyalarınızın da kokmasını sağlayacaktır. Bu nedenle bu tip eşyaları hiç bekletmeden her gün temizlemekte yarar var. Örneğin kirli ve kötü kokan bir ayakkabıyı günlerce ayakkabılıkta bekletmek yerine gereken temizliği ilk günden yaparsanız dolaba kokusunun sinmesini engellemiş olursunuz. Aynı şekilde bulaşık ve küllüklere de özen göstermek gerekir.

4. Balkonları yıkamak özellikle yaz günlerinde evinize ferahlık getirir

Sıcak havalarda evin zeminin silmek ya da balkonları yıkamak eve ferahlık kazandırır. Su ile gelen soğuk ve ferah hava evinizi tazelemenize yardımcı olur. Bu nedenle özellikle yaz günlerinde hemen her gün bir kova su ile bile olsa balkon ve zemini temizlemenizi öneririz.

5- Evi sık sık havalandırmak ferahlık ve sağlık için son derece önemlidir ancak evdeki tozlanmayı artıracağı da aşikar. Bu nedenle evi havalandırdıktan hemen sonra suya temizlik yapan bir temizlik robotu ile evin tozlarını almak en fazla birkaç dakikanızı alacaktır. Bu şekilde evinizi sürekli tozdan arınmış ve taze tutabilirsiniz.

6. Evde bir kalabalık köşesi belirleyin

Kimi zaman etrafta nereye koyacağınızı bilemediğiniz kalabalıkların dolandığını görürsünüz. Tam olarak taşıyacağınız yeri bilmediğinizden yerini değiştirmeye de yeltenmezsiniz ve zamanla bu nereye konacağı bilinmeyen kalabalıklar artar artar ve ciddi bir iş yüküne dönüşür. Bu yükü evin sık kullanılan alanlarından uzaklaştırmak iyi bir fikir olabilir. Evinizde, pek görünmeyen bir köşede, bir kalabalık alanı oluşturun ve nereye koyacağınızı bilemediğiniz kalabalıkları orada biriktirin. Ayda bir boş vaktinizde bu köşeye döner ve detaylı bir planlama yaparsınız ve böylece sık kullanılan odalarınız kalabalıktan biraz olsun arınmış olur.

7. Mutfak tezgahındaki kalabalıkları toparlayın

Mutfak tezgahı üzerindeki kalabalıklar da zamanla birikebilir. Küçük ev aletleri, sık kullanılan mutfak gereçleri, bahçeden toplanmış tek dal biberiye, birkaç tek ceviz, dünden kalan kek dilimi, yemek kitabı derken tezgahın üzerindeki yer giderek azalır. Bunu çözmek için bu kalabalıkları günlük olarak yerleştirmeyi deneyin. Mutfak gereçlerini çekmecelere, küçük ev aletlerini dolaplarına, biberiye ve cevizleri kiler sepetine, keki fırına kitabınızı da bir mutfak rafına ilk gördüğünüzde yerleştirin ki birikmesin.

8. Oturma odasındaki kalabalıkları toparlayın

homify'e göre: Tıpkı mutfaktaki gibi oturma odasındaki kalabalıkları da biriktirmeden dağıtmak gerekir. Özellikle elektronik eşyaların kumanda ve parçalarını, kabloları, pilleri, gazete ve dergileri depolayabileceğiniz çekmece ve dolaplarınız olsun. Bu tip eşyaları kullandıktan hemen sonra yerlerine yerleştirin ki birikip iş yüküne dönüşmesin.

- Dekorasyon ipucu: Ev düzeni nasıl sağlanır?

Oturma odasında kalabalık ve dağınık bir ortam oluşmasının önüne geçmenin en pratik yollarından biri de minimalist bir dekorasyon tarzı benimsemek.

9. Minder ve örtüleri çırpıp havalandırın

Zamanla koltukların şeklini alan minder ve kırlentler koltuklarınızı daha eski gösterebilir. Bu nedenle evi havalandırırken koltuk kırlent ve minderlerini ya da sık kullandığınız örtüleri de havalandırın. Özellikle dokulu kumaşlara sahip olan tekstil ürünlerini sık havalandırıp yer değiştirmek evinizi daha yeni gösterir.

10. Zemin ve halılardaki döküntüleri toparlayın

Ev düzeni ve temizliği aslında o kadar da kolay değil elbette. Ne yazık ki bu da günlük yapmaktan kaçamayacağınız bir iş gibi görünüyor. Her gün eve saçılan, kırıntı ve döküntüler biriktikçe daha temizliği zor hale gelir. Halıların diplerine girer, koltukların altlarını doldurur ve temizlemek de giderek zorlaşır. Bu nedenle her gün, kullanımı kolay bir süpürge ile toplayıp işinizi kolaylaştırabilirsiniz.

- Renklerin önemi

Aydınlık bir ev mutluluk kaynağı olduğu gibi evin estetiğini ve görselliğini ön plana çıkaran bir detaydır. Aydınlık bir oturma odası için başta duvar renkleri olmak üzere aydınlatma sistemleri, mobilyalar, aksesuarlar gibi çok sayıda detayı bir bütün içinde uyumlu bir şekilde dekore etmek gerekiyor. İç cephe renkleri seçerken mobilyalar ile uyumlu olmasına dikkat etmeli, evi aydınlık gösteren boya renkleri içinden en doğru rengi seçmelisiniz. İç boya renkleri konusunda tecrübeniz yoksa ve seçim konusunda kararsız kalıyorsanız duvar kağıdı boyamaları konusunda tecrübesi olan profesyonellerden yardım alabilirsiniz. İç boya renklerini doğru seçtiğinizde hayal ettiğinizden daha güzel bir oturma odası dekore edebilirsiniz.

Ev işi nasıl çabuk biter? Günlük ev düzeni tablosu pratik

Temizlik işlerini günlük hayatınızın bir parçası haline getirin

Duştan sonra duşa kabin panellerini, fayanslarını ve banyo zeminini silin.

Yemeklerden sonra bulaşıkları mümkünse hiç bekletmeden yıkayın.

Gün içerisinde sıklıkla kullandığınız eşyaları işiniz bittiğinde yerine koyun.