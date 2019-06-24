Aslan yakalama tatbikatı sosyal medyayı salladı Japonya'daki hayvanat bahçesinde bir görevlinin aslan kostümü giymesi, diğer görevlilerin ise onu yakalamaya çalışmasıyla gerçekleştirilen 'aslan yakalama tatbikatı' videosu sosyal medyayı salladı.

Japonya'da hayvanat bahçesinde yapılan "aslan yakalama tatbikatı" büyük beğeni topladı. Ehime şehrinde cumartesi günü gerçekleştirilen tatbikatta gerçek bir aslan yerine aslan kostümü giymiş bir hayvanat bahçesi görevlisinin yer aldığı görüldü. Görevliler yakalamaya çalıştı Kostüm giyen görevli, hayvanat bahçesinde sağa sola kaçışırken, diğer görevliler ise hava tüfeği ve ağ kullanarak onu yakalamaya çalıştı. Görüntülerde, hayvanat bahçesindeki aslanların tatbikatı izlemesi dikkat çekti. Tatbikat, her yıl başka hayvan kostümleriyle düzenleniyor.

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