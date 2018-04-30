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Aslan, uzun süren derbi hasretine son verdi

Şampiyonluk mücadelesinde konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0 yenen lider Galatasaray, zirvedeki yerini korurken derbi galibiyeti hasretini de sona erdirdi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 08:38
Aslan, uzun süren derbi hasretine son verdi

Ligde Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı bundan önce çıktığı 11 derbide kazanamayan sarı-kırmızılı takım, kötü seriyi Beşiktaş önünde bitirdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'ı 2-0 yendiği müsabaka öncesi 11 derbiden 6 yenilgi ve 5 beraberlikle ayrılmıştı.

Son derbi galibiyeti de Beşiktaş'a karşıydı

Galatasaray, ligde 11 maçlık derbi kazanamama serisi öncesi son galibiyetini, 2014-2015 sezonunun 33. haftasında Beşiktaş'a karşı elde etmişti.

Rakibini, 24 Mayıs 2015'te Türk Telekom Stadı'nda 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, sonrasında ligde çıktığı 11 derbide de galibiyet alamamıştı.

Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Beşiktaş ile oynadığı 5 maçın dördünü kaybederken, birinde berabere kaldı. Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı 6 maçta ise iki mağlubiyet ve dört beraberlik yaşadı.

Galatasaray ayrıca, bu dönemde Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynadığı finali 1-0 kazanırken, TFF Süper Kupa'da Beşiktaş ile yaptığı, normal süresi 0-0, uzatma bölümü 1-1 biten maçtan ise seri penaltı atışları sonucunda galip ayrıldı.

Son 12 lig derbisi

Galatasaray'ın ligde oynadığı son 12 derbinin skorları şöyle:

      Sezon   Organizasyon      Rakip Sonuç (GS-Rakip) 
 2015-2016 Süper Lig Fenerbahçe (D)          1-1 
  Süper Lig Beşiktaş (D)          1-2
  Süper Lig Fenerbahçe          0-0
  Süper Lig Beşiktaş          0-1
 2016-2017 Süper Lig Beşiktaş (D)          2-2
  Süper Lig Fenerbahçe (D)          0-2 
  Süper Lig Beşiktaş          0-1
  Süper Lig Fenerbahçe          0-1 
 2017-2018 Süper Lig Fenerbahçe          0-0
 2017-2018 Süper Lig  Beşiktaş (D)          0-3
 2017-2018 Süper Lig Fenerbahçe (D)          0-0
 2017-2018  Süper Lig  Beşiktaş           2-0 


Türk Telekom Stadı derbi karnesi

Galatasaray, 2011 Ocak'ta açılışı yapılan Türk Telekom Stadı'nda oynadığı derbi maçlarda 9. kez kazandı.

Türk Telekom Stadı'nda bugüne kadar tamamı Süper Lig'de olmak üzere 17 derbi müsabakası oynayan sarı-kırmızılı ekip, 9 kez kazanırken, 5 kez rakiplerine yenildi, 3 kez de eşitliği bozamadı.

Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'ndaki 17 derbide rakip ağları 22 kez havalandırırken, kalesinde ise 15 gol gördü.

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda çıktığı 17 derbinin skorları şöyle:

 Sezon  Organizasyon    Rakip   Sonuç  
 2010-2011 Süper Lig Fenerbahçe 1 - 2
 2011-2012 Süper Lig Fenerbahçe  3 - 1
  Süper Lig Beşiktaş  3 - 2
  Süper Lig S. Final Fenerbahçe  1 - 2
  Süper Lig S. Final Beşiktaş  2 - 2
 2012-2013 Süper Lig Fenerbahçe  2 - 1
  Süper Lig  Beşiktaş  2 - 1
 2013-2014  Süper Lig  Beşiktaş  1 - 0
  Süper Lig  Fenerbahçe   1 - 0
 2014-2015 Süper Lig  Fenerbahçe  2 - 1 
  Süper Lig  Beşiktaş  2 - 0
 2015-2016 Süper Lig Fenerbahçe  0 - 0
  Süper Lig Beşiktaş  0 - 1
 2016-2017 Süper Lig Beşiktaş 0 - 1 
  Süper Lig Fenerbahçe 0 - 1 
 2017-2018 Süper Lig Fenerbahçe 0 - 0
  Süper Lig  Beşiktaş  2 - 0
Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 08:38
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