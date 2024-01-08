Aslan şampiyonluk serüveninden vazgeçmiyor!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray kendi saha ve seyircisi önünde Konyaspor'u ağırladı.

Lucas Torreira, Sacha Boey ve Mauro Icardi gibi yıldızlarından yoksun olan Galatasaray zaman zaman zorlandığı Konyaspor karşısında ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Galatasaray'a üç puanı getiren golleri Abdülkerim Bardakcı(2) ve Wilfried Zaha kaydetti.

Bu galibiyetle Galatasaray 47 puana yükselirken, Konyaspor 18 puanda kaldı. Galatasaray önümüzdeki hafta Sivasspor deplasmanına konuk olacak, Konyaspor ise Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

YEDEK KULÜBESİNDE GENÇ İSİMLER OTURDU

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesindeki futbolcularının yaş ortalaması 20 oldu. Sakatlıklar, cezalar ve Afrika Uluslar Kupası'na giden oyuncuları nedeniyle 7 eksiği bulunan Galatasaray, maç kadrosunda birçok gence de yer verdi.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde 32 yaşındaki Günay, 23 yaşındaki Tete, 20 yaşındaki Kazımcan, 19 yaşındaki Eyüp ile Hamza, 18 yaşındaki Baran, Ali Yeşilyurt ve Ali Turap Bülbül, 17 yaşındaki Gökdeniz ve Efe görev bekledi. Bu futbolcuların yaş ortalaması ise 20 olarak gerçekleşti.

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EYÜP AYDIN İLK MAÇINDA İLK ASİSTİNİ YAPTI

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği genç oyuncu Eyüp Aydın, Konyaspor karşısında son dakikalarda şans buldu ve ilk asistine imza attı. Abdülkerim Bardakcı'nın üçünde golünde ortayı kesen isim olan Eyüp Aydın, sarı-kırmızılı formayla kariyerine böylelikle gol katkısı vererek başlamış oldu.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

1' Galatasaray-Konyaspor maçı başladı.

14' Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile gole yaklaştı. Kaan Ayhan'ın ortasına çok iyi yükselen Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşu direğin hemen üstünden auta çıktı.

19' İki güzel hareket! Zaha dar açıdan çok sert vurdu, Deniz aynı güzellikte parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

27' Galatasaray'ın kazandığı frikikte topun başına Kerem Demirbay geçti. Kerem Demirbay'ın şutunda genç kaleci Deniz bir kez daha gole izin vermedi.

34' Galatasaray bu kez kaleyi Mertens ile yokladı. Kaan Ayhan'ın son çizgiden çevirdiği topu Mertens tek vuruşla ağlara yollamak istedi ama Deniz kalesini yine gole kapattı.

45' Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

47' Kerem Aktürkoğlu çok net bir fırsattan yararlanamadı. Ceza sahası içinde bomboş durumda topla buluşan Kerem'in kaleye yakın mesafedeki şutu üstten dışarı gitti.

56' Muslera'dan çok kritik kurtarış! Sol kanattan yapılan ortada Oliveira tek vuruşla topu kaleye yollamak istedi ama Muslera ters ayakta yakalanmasına rağmen çok şık bir kurtarış yaptı.

63' Galatasaray aradığı golü Abdülkerim Bardakcı ile buldu. Ceza sahasına yapılan ortayı şahane bir voleyle ağlara gönderen Abdülkerim takımını 1-0 öne geçirdi.

68' Galatasaray direğe takıldı! Sol kanattan kullanılan kornerde Kerem Demirbay ortaladı, arka direkte Nelsson'un kafa vuruşu direkte patladı.

85' Galatasaray ikinci gole çok yaklaştı. Halil kazandığı topu müsait durumdaki Kerem'e verdi. Kerem rakibinden sıyrılıp vuruşunu yaptı ancak top direği yalayarak dışarı gitti.

90' Galatasaray, Zaha ile farkı ikiye çıkardı. Deniz'den seken topu boş ağlara gönderen Zaha skoru 2-0'a getirdi.

90+3' Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı yine sahneye çıktı. Ceza sahasında bomboş durumda kafa vuruşunu yapan Abdülkerim Bardakcı skoru 3-0 yaptı.