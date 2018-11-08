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Aslan saldırısından kaçan yüzlerce bufalo nehirde boğuldu

Afrika'da aslanların saldırısından kaçak yüzlerce bufalo, Botswana ve Namibya sınırında bulunan Chobe Nehri'nde boğuldu.

08 Kasım 2018 Perşembe 17:25
Aslan saldırısından kaçan yüzlerce bufalo nehirde boğuldu

Botswana ve Namibya sınırındaki Chobe Nehri'nde yüzlerce bufalo boğuldu.

Botswana makamları, soruşturmalarına göre bufalo sürüsünün bir aslan sürüsü tarafından kovalandığını ve nehire doğru koştuklarını açıkladı.

Bölgede pansiyon işleten görgü tanığı Simone Micheletti, bufalo sürüsünün nehrin diğer yakasını çok dik olması nedeniyle tırmanamadığını, sürüde panik çıkması nedeniyle yaşanan izdihamda hayvanların boğulduğunu anlattı.

Görgü tanığı ayrıca, hiç bu kadar çok sayıda bufalonun birden boğulduğunu duymadığını da vurguladı.

Botswanalı yetkililer 400 kadar bufalonun telef olduğunu tahmin ediyor. Bölge halkının bufaloları toplayıp, yemek için evlerine götürdüğü bildirildi.

Görülmemiş büyüklükte sürü

Micheletti, 1000 kadar hayvandan oluşan bufalo sürüsünün de alışılmıştan çok daha büyük olduğunu belirtti.

Micheletti, olay yerinin fotoğraflarını da çekti.

Önceki gece aslanların çok fazla kükrediğini aktaran Micheletti, ertesi sabah nehir kıyısına gittiğinde yüzlerce ölü bufaloyla karşılaştığnı belirtti.

Gece saatlerinde çok fazla bulut olduğunu anlatan görgü tanığı, bulutların ay ışığını kapatması nedeniyle bufaloların aslanları göremediği ifade etti.

Botswana Çevre Bakanlığı'nın açıklamasında da Chobe Nehri'nde böyle toplu hayvan ölümlerinin sık görüldüğünü vurgularken, Micheletti bu kadar çok sayıda hayvanın boğulduğunu hiç duymadığını, duyduğu en büyük toplu boğulma vakasında 50 kadar bufalonun öldüğünü söyledi.

Yetkililerin verdiği izinle çevre halkı, boğulan bufaloları yemek için toplayıp, götürdü.

(BBC Türkçe)

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 17:25
  1. Aslan saldırısından kaçan yüzlerce bufalo nehirde boğuldu
  2. Botswana
  3. Namibya
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