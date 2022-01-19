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Ekonomi Aslan payı hastalıklarla mücadeleye ayrıldı
Ekonomi

Aslan payı hastalıklarla mücadeleye ayrıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca hayvancılık sektöründeki projeler için bu yıl planlanan yatırım tutarı 374 milyon 525 bin lira olarak belirlendi.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 22:16:00 -
Aslan payı hastalıklarla mücadeleye ayrıldı

81 ilde LSD hastalığının kontrolü ve önlenmesi adına 2024’te tamamlanması beklenen çalışmalara 56 milyon lira harcanacak. Türkiye genelinde 2023’te bitirilmesi öngörülen veteriner hizmetleri altyapısının geliştirilmesine 33 milyon 500 bin lira; Ankara, Adana, Balıkesir ve Konya’da büyükbaş ile küçükbaş ıslahı için çeşitli projelere de 25 milyon 150 bin lira yatırım yapılacak. Kuduz hastalığına karşı ise 2 yıl içinde tamamlanacak 81 ildeki çalışmalara 25 milyon 100 bin lira harcanacak. Ankara, Eskişehir, Konya ve Tokat’ta Türk Patentli Büyük Ebeveyn ve Ebeveyn Geliştirme projelerine 9 milyon liralık kaynak ayrıldı. Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Projesi için de 131 milyon 519 bin lira harcanacak.

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