Aslan Nelsson'u KAP'a bildirdi
Galatasaray, Danimarka kulübü Kopenhag'ın 22 yaşındaki savunma oyuncusu Victor Nelsson için transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a duyurdu.
Galatasaray Kulübü, Danimarkalı oyuncu Victor Enok Nelsson'un transferi için Kopenhag Kulübü ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı ekipten KAP'a yapılan açıklamada, "14.10.1998 doğum tarihli Danimarka uyruklu Victor Enok Nelsson'un transferi konusunda FC København ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.