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Spor Aslan Nelsson'u KAP'a bildirdi
Spor

Aslan Nelsson'u KAP'a bildirdi

Galatasaray, Danimarka kulübü Kopenhag'ın 22 yaşındaki savunma oyuncusu Victor Nelsson için transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 21:15:00 - 2021-08-10 22:08:54
Aslan Nelsson'u KAP'a bildirdi

Galatasaray Kulübü, Danimarkalı oyuncu Victor Enok Nelsson'un transferi için Kopenhag Kulübü ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı ekipten KAP'a yapılan açıklamada, "14.10.1998 doğum tarihli Danimarka uyruklu Victor Enok Nelsson'un transferi konusunda FC København ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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Yorumlar

Nevo

Yazık bu milletin parasına.milyon eurolari saçıyor büyük takımlar.sonucta belli zaten.devletin artık bunun önüne gecmesi gerek.nerede işi bitmiş yaşı geçmiş futbolcu varsa yıldız diye gazlayip yöneticiler ve menejerler ceplerini dolduruyor.
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