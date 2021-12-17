  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Aslan, ille de Marcao diyor!..
Spor

Aslan, ille de Marcao diyor!..

Sakatlığı nedeniyle Sivas deplasmanında forma giyemeyen Marcao'yu Başakşehir maçına yetiştirmek için sağlık ekibinde seferberlik var. Terim, Brezilyalı savunmacıyı zorlu mücadelede mutlaka sahada görmek istiyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 00:37:00 -
Aslan, ille de Marcao diyor!..

Galatasaray 'da gözler sakatlığı nedeniyle Sivasspor deplasmanında forma giyemeyen Marcao'ya çevrildi. 

Brezilyalı futbolcunun yokluğunda formsuz Luyindama ile ciddi problemler yaşayan Sarı-Kırmızılılar'da, sağlık ekibi seferberlik ilan etmiş durumda. Aslan'ın hocası Fatih Terim, Marcao'yu Başakşehir maçında mutlaka sahada görmek istiyor. Genç savunmacının da ekstra çalışmalarla hazırlık yaptığı ve doktorların izin vermesi halinde oynamaya hazır olduğunu ilettiği öğrenildi.

Teknik direktör Fatih Terim, Marcao'yu Başakşehir maçında mutlaka sahada görmek istiyor. Genç savunmacının da ekstra çalışmalarla hazırlık yaptığı ve doktorların izin vermesi halinde oynamaya hazır olduğunu ilettiği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay