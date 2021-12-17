Aslan, ille de Marcao diyor!..

Galatasaray 'da gözler sakatlığı nedeniyle Sivasspor deplasmanında forma giyemeyen Marcao'ya çevrildi.

Brezilyalı futbolcunun yokluğunda formsuz Luyindama ile ciddi problemler yaşayan Sarı-Kırmızılılar'da, sağlık ekibi seferberlik ilan etmiş durumda. Aslan'ın hocası Fatih Terim, Marcao'yu Başakşehir maçında mutlaka sahada görmek istiyor. Genç savunmacının da ekstra çalışmalarla hazırlık yaptığı ve doktorların izin vermesi halinde oynamaya hazır olduğunu ilettiği öğrenildi.

Teknik direktör Fatih Terim, Marcao'yu Başakşehir maçında mutlaka sahada görmek istiyor. Genç savunmacının da ekstra çalışmalarla hazırlık yaptığı ve doktorların izin vermesi halinde oynamaya hazır olduğunu ilettiği öğrenildi.