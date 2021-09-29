Aslan ile köpek aynı kafese bırakıldı! Sonrasında olanlara kimse inanamadı
Sosyal paylaşım platformu Youtube'da aslanla bir köpeğin aynı kafese konulduğu görüntüler 3 milyon kez izlenmesinin ardından tekrar gündem oldu. Videoda aynı kafese bırakılan aslan ve köpeğin dost olduğu görüldü.
Hayvanlar alemine ilişkin videolar gerek Youtube gerekse sosyal medyada viral olmaya devam ediyor. Youtube'da 3 milyondan fazla tıklanan aslan ve köpeğin videosu yeniden gümdem oldu.
Beklenen olmadı
Videoda, sosis köpek olarak bilinen Abby'nin aslan ile aynı kafese konulduğu görülüyor. Normal şartlar altında aslanın Abby'yi saniyeler içerisinde parçalaması beklenirken, bu kez öyle olmuyor.
Dostluk kurdular
Aslan, karnının da tok olmasının yardımıyla kafesteki yeni arkadaşı Abby'ye kısa sürede ısınıyor. Abby de kendisinden kat be kat büyük olan yeni dostuna uyum sağlamakta pek zorlanmıyor. İkilinin bu halleri, görenlerin şaşırmasına neden oldu.