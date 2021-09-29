Aslan ile köpek aynı kafese bırakıldı! Sonrasında olanlara kimse inanamadı

Hayvanlar alemine ilişkin videolar gerek Youtube gerekse sosyal medyada viral olmaya devam ediyor. Youtube'da 3 milyondan fazla tıklanan aslan ve köpeğin videosu yeniden gümdem oldu.

Beklenen olmadı

Videoda, sosis köpek olarak bilinen Abby'nin aslan ile aynı kafese konulduğu görülüyor. Normal şartlar altında aslanın Abby'yi saniyeler içerisinde parçalaması beklenirken, bu kez öyle olmuyor.

Dostluk kurdular

Aslan, karnının da tok olmasının yardımıyla kafesteki yeni arkadaşı Abby'ye kısa sürede ısınıyor. Abby de kendisinden kat be kat büyük olan yeni dostuna uyum sağlamakta pek zorlanmıyor. İkilinin bu halleri, görenlerin şaşırmasına neden oldu.