'Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey' animasyonunun gösterimi yapıldı

Yenimahalle ilçesindeki Armada Alışveriş Merkezi'ndeki özel gösterime, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, TRT yöneticileri ve film ekibi de katıldı.

Sobacı, özel gösterim öncesinde yaptığı açıklamada, TRT olarak sevilen çizgi filmleri beyaz perdeye taşımaya devam ettiklerini belirtti.

Sadece televizyon ekranlarında değil, yayıncılığın her alanında çocuklara sahip çıktıklarını söyleyen Sobacı, "Uzman arkadaşlarımız ve pedagoglar tarafından üretilen içeriklerimizi ekranlara getiren TRT Çocuk kanalımız hem çocuklarımızın beğenisini hem de Türkiye'de tüm ebeveynlerin güvenini kazandı." dedi.

Sobacı, "Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey"in serinin ikinci filmi olduğuna işaret ederek, "Aslan Hürkuş serisiyle bir anlamda, bir misyon yüklü sorumluluğu da yerine getirmiş oluyoruz. Özellikle Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine yönelik çocuklarımızı daha fazla ilgilendirmeye, bilgilendirmeye gayret ediyoruz. Milli teknolojiye destek anlamında çocuklardaki teknoloji sevgisinin, ilgisinin, bilgisinin teşvik edilmesinin Türkiye'nin bu hamlesine en büyük katkı olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey"in, bu sene beyaz perdeye aktardıkları 6'ncı animasyon olduğuna dikkati çeken Sobacı, bu filmlerin şu ana kadar 2,5 milyon izleyiciye ulaştığını kaydetti.

- "Animasyonlarımızı artık yurt dışına ihraç eder hale geldik"

Sobacı, "Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey" ile çocukların eğlenirken bilgileneceğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Dışa bağımlı bir animasyon sektörünün, geleceğimizi başkalarına bırakmak olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle, özellikle TRT Çocuk kanalımız aracılığıyla animasyon sektörüne yaptığımız yatırımlarla Türkiye'de yüzde 80 oranında yerli animasyon oranlarını yakaladık. Bu animasyon çizgi filmlerimizle yerli ve milli karakterlerimizi, kahramanlarımızı ön plana çıkarıyoruz. Aynı zamanda bu animasyonlarımızı artık yurt dışına ihraç eder hale geldik. Bu başarılar, ilerleyen süreçlerde de tekrar animasyonlara, çizgi filmlere yatırım yapma noktasında daha da cesaretlendiriyor, teşvik ediyor."

Daha sonra Sobacı ve Kotil, diğer seyircilerle beraber filmin özel gösterimini izledi.

TUSAŞ'ın teknik danışmanlık desteğiyle hazırlandı

Filmde, yerli uçak Hürkuş ve helikopter Gökbey'in yer aldığı sahneler için TUSAŞ mühendisleri teknik danışmanlık desteği verdi.

Okul çağındaki çocuklara havacılığın sevdirilmesi ve gelişen milli teknolojiler hakkında bilgi verilmesinin hedeflendiği filmde, takım çalışması ve dostluğun faydaları vurgulanıyor.

Filmin konusu

Film, Gökbey ile uçuş testi sırasında bir araya gelen Aslan, arkadaşları ve Hürkuş'un Kapadokya'dan başlayıp ülkenin dört bir yanında devam eden maceralarını konu alıyor.

"Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey" 21 Ekim'de vizyona girecek.

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