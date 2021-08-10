  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Evlilikleri Ayakta Tutacak Öneriler
Aslan, Diagne'den kurtuluyor!
Milli olarak üretildi... İlk kez görücüye çıkıyor!
Alevlerden kurtulan yavru sincap yoğun bakımda tedavi görüyor
Spor Aslan, Diagne'den kurtuluyor!
Spor

Aslan, Diagne'den kurtuluyor!

Her sezon başlangıcında Galatasaray’da gündem olan Senegalli golcü Mbaye Diagne, takımdan ayrılmak istediğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 12:26:00 -
Aslan, Diagne'den kurtuluyor!


Her sezon başlangıcında Galatasaray’da gündem olan Senegalli golcü Mbaye Diagne, takımdan ayrılmak istediğini açıkladı.
Galatasaray'da 'gitsin mi, kalsın mı?' tartışmaları yapılan Mbaye Diagne, yeni sezona yönelik düşüncesini hem teknik direktör Fatih Terim hem de takım arkadaşlarına açıkladı.
Senegalli futbolcu Diagne, "İtalya ve İngiltere'den teklifler var. Bunları değerlendirme düşüncesindeyim. Uygun şartlar oluştuğunda gitmek istiyorum" dedi.
Diagne'nin bonservisi için Cagliari Kulübü 2 milyon Euro'luk bir teklif getirirken, Galatasaray'ın bu oyuncudan 4 milyon Euro gelir beklediği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay