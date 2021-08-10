Aslan, Diagne'den kurtuluyor!



Her sezon başlangıcında Galatasaray’da gündem olan Senegalli golcü Mbaye Diagne, takımdan ayrılmak istediğini açıkladı.

Galatasaray'da 'gitsin mi, kalsın mı?' tartışmaları yapılan Mbaye Diagne, yeni sezona yönelik düşüncesini hem teknik direktör Fatih Terim hem de takım arkadaşlarına açıkladı.

Senegalli futbolcu Diagne, "İtalya ve İngiltere'den teklifler var. Bunları değerlendirme düşüncesindeyim. Uygun şartlar oluştuğunda gitmek istiyorum" dedi.

Diagne'nin bonservisi için Cagliari Kulübü 2 milyon Euro'luk bir teklif getirirken, Galatasaray'ın bu oyuncudan 4 milyon Euro gelir beklediği öğrenildi.