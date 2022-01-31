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Dünya Aslan bakıcısını öldürdü!
Dünya

Aslan bakıcısını öldürdü!

Bir hayvanat bahçesinde dişi aslan, kendisini besleyen bakıcısını öldürdü. Aslanın polis ve itfaiyenin de dahil olduğu bir ekip tarafından 1 saat sonra yakalandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 17:54:00 - 2022-01-31 17:54:31
Aslan bakıcısını öldürdü!

İran’ın Erak şehrindeki bir hayvanat bahçesinde dehşet dolu anlar yaşandı…

Dişi aslan kendisini beslemek için gelen hayvanat bahçesi görevlisini öldürdü.

Erak Belediye Başkanı Alireza Karimi saldırı hakkında, “Hayvanat bahçesindeki bakıcılardan biri aslanı beslemek için kafese girdi ve aslan tarafından saldırıya uğrayıp, boğularak ne yazık ki hayatını kaybetti” açıklamasında bulundu.

1 SAATE YAKIN DOLAŞTILAR

Dişi aslanın bakıcısını öldürdükten sonra kafesinden kaçan diğer bir aslanla hayvanat bahçesinde 1 saate yakın dolaştığı belirtilirken, Belediye Başkanı Karimi, polis ve itfaiyenin de dahil olduğu bir ekibin 2 aslanı yakaladığını açıkladı.

Hayvanat bahçesinin saldırı anında halka açık olup olmadığı konusunda ise bilgi verilmedi.

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