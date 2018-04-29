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Aslan avcısı Anderson Talisca!

Beşiktaş'ın Türk Telekom Stadı’nda Galatasaray’ı geçen sezon 1-0’lık skorla geçtiği maçta takımına zaferi getiren golü kaydeden Talisca, bugün de Cim Bom’u yıkan isim olmaya çalışacak.

29 Nisan 2018 Pazar 12:31
Aslan avcısı Anderson Talisca!

Beşiktaş’ın yıldız hücum oyuncusu Talisca, bu sezon özellikle ikinci yarıda ortaya koyduğu etkili futbolla dikkat çekiyor. 24 yaşındaki Sambacı, takımının Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısında 12 karşılaşmada görev yapıp rakip fileleri tam 10 kez havalandırmıştı.

Sezon genelinde ise Kara Kartal’da 43 karşılaşmada 19 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Talisca, bu akşamki Galatasaray derbisinde takımının en önemli hücum silahı olacak. Geçen sezon Türk Telekom Stadı’nda oynanan lig mücadelesinde de şov yapan başarılı futbolcu, 27 Şubat 2017’deki karşılaşmada Beşiktaş’a 3 puanı getiren golü kaydetmişti.

Tecrübeli oyuncu, bu başarısını bu akşam da devam ettirmek için mücadele edecek.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 12:31
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