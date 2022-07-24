Asla yağ çekmeyen kabak mücveri tarifi: Kabak içiyle mücver

Asla yağ çekmeyen kabak mücveri tarifi:

Malzemeler

Dilediğiniz miktarlarda;

Taze soğan

Kabak

Sivri biber

Pancar yaprağı

Yumurta

Dereotu

Tuz

Karabiber

Pul biber

Yeteri kadar un

Kızartmak için;

Sıvı yağ

Mücver nasıl yapılır?

Kabağı rendeleyelim ve fazla suyunu sıkalım. Üzerine pancar yaprağını, sivri biberi, dereotunu ve taze soğanı doğrayıp ilave edelim. Daha sonra yumurtayı, tuz ve baharatları ilave edip karıştıralım. Unu da kontrollü bir şekilde ilave edelim ve çok katı olmayan bir kıvam elde edelim. Bol ve kızgın yağın içine kaşık yardımıyla harcımızdan dökelim ve alt üst çevirerek kızartalım.

Kabak içiyle mücver tarifi

Malzemeler:

300 gr kabak içi veya kabak

Yarım soğan

7 dal dereotu

2 yumurta

2 tepeleme çorba kaşığı un

1 çay kaşığı mahlep

1 tatlı kaşığı çörek otu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Kolay Kabak Mücver Yapımı

4 tane kabağın içini minik minik doğrayın. Yaklaşık 300 gram edeceklerdir. Sizde iç yoksa kabak da kullanabilirsiniz. Üzeirne ince ince kıyılmış 7 dal dereotu ve yarım soğanı ekleyin. Hepsini bir kapta karıştırın. Üzerine 2 tepeleme çorba kaşığı un, 2 yumurta, birer çay kaşığı tuz, karabiber ve toz mahlep ekleyin. Son olarak 1 tatlı kaşığı da çörek otu ekleyip iyice karıştırın. Sizin kabağınız daha suluysa daha cıvık bir kıvamı olabilir. Bu durumda biraz daha un eklemeniz gerekebilir. Geniş bir tavaya kızartma için Ayçiçek veya fındık yağını 1-2 parmak yüksekliğinde koyup ısıtın. Isınmış yağa mücverleri çorba kaşığı ile dökün. İki tarafları da altın sarısı renk alana dek kızartın. İster yoğurtla ister tek başına mücveriniz hazır.