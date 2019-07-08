Asla çiğ tüketmemeniz gereken 6 sebze

1- Brokoli

Brokoli,Brüksel lahanası ve karnabahar çoğu kişi tarafından çiğ halde tüketiliyor.

Brokolide,rafinoz ismindeki bileşen bulunuyor. Vücut tarafından sindirilemeyen bu madde bakteriler tarafından kalın bağırsakta parçalanıyor. Bunun sonucunda midenizde şişkinlik hissediyorsunuz.

Brokoli haşlanarak veya fırında kızartılarak yenilmeli.

2- Patlıcan

Patlıcanda bulunan solanin isimli bileşen kalsiyum emilimini azaltıyor ve sindirim sistemini rahatsız ediyor.

Aşırı çiğ patlıcan tüketimi karın ağrısı, ishal, kusma, baş ağrısı ve mide bulantısına neden oluyor.

Patlıcanı çiğ halde yedikten sonra yukarıdaki belirtileri gözlemlediyseniz acilen doktora gidin.

Patlıcanı pişirmek, solanini etkisiz hale getiriyor.

3- Ravent

Çiğ tüketilmesi halinde raventin zehirlenmeye neden olduğunu duymuşsunuzdur.

Aslında çiğ tüketmemeniz gereken şey ravent yaprağı. Yaprağında bulunan oksalik asit zehirlenmeye neden olabiliyor.

4- Patates

Bütün çiğ patatesler zararlı değil. Ancak patates tam olarak olgunlaşmadıysa ve güneş ışığına fazla maruz kaldıysa, yarım patateste bile solanin maddesi sağlığınızı olumsuz etkileyebiliyor.

Patates yeşile döndüğünde tüketmemeniz gerekir. Tüketmeniz halinde kusma, ishal, baş ağrısı ve en kötü senaryoda merkezi sinir sisteminin felce uğramasına neden olabilir.

5- Kırmızı barbunya

Kırmızı barbunyayı çiğ tüketmeniz halinde sadece tadı kötü gelmez aynı zamanda baş ağrısı, kusma, kramp ve mide fesadı görülebilir.

İçerdiği lektin zehirlenmeye neden olabilir. Kendinizi garantiye almak için kırmızı barbunyayı haşlamadan önce en az beş saat suda bekletin.

6- Domates

Cornell Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada, vücudunuzun domateste bulunan likopen ismindeki karotenoid pigmenti, domatesi pişirerek yemeniz halinde kolayca sindirebildiği ancak çiğ yenmesi halinde sindiremediği görüldü.

Domatesler2, 15 ve 30 dakika olarak üç farklı şekilde pişirildi. Domatesler pişirildikçe besin değerlerinin arttığı görüldü.

Likopenin kanser ve kalp rahatsızlığı riskini azalttığı biliniyor. Ancak domatesi çiğ tüketmemelisiniz.