Asla bozulmayan salamura yaprak yapımı

Salamura yaprak yapımı

2 litre suya 3 yemek kaşığı kaya tuzu koyuyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Kaynayan suyun içinde yapraklar sararıncaya kadar bekletiyoruz, ardından çıkartıyoruz ve şişelere koyuyoruz. Her sırada üzerine bir çay kaşığı kadar tuz ilave ediyoruz ve en son üzerine 2 çay kaşığı dolusu tuz ilave edip, kaynar su koyarak kapaklarını kapatıyoruz. Kavanozları ters çeviriyoruz. Bir gün boyunca hiç dokunmuyoruz.

Salamura yaprak yapmanın püf noktaları

1- Yapraklarımızı haşlarken kaynar suyun içine fazla bekletmeyin

2- Kavanozları mutlaka yaprakları koymadan önce iyice yıkayın ve kapaklarınız yeni kapak olsun

3- Hazırladığımız salamura yaprakları kavanoza koyup ters çeviriyoruz ve hiç dokunmuyoruz

4- Ertesi gün kapak eğer atarsa yeni bir kapakla değiştirip, tekrar kaynar suda ters çevirerek kaynatın ve mutlaka kaya tuzu yani turşuluk tuz kullanın

5- Kavanozları serin güneş görmeyen bir yerde saklayın.

6- Buzluğa koyduklarınızın buzu çözülmeden dokunmayın ve az haşlayın ki kırılma olmasın.

7- Her katına bir çay kaşığı dolusu tuz ekleyin ve üzerine tuz ekledikten sonra kaynar su koyuyoruz. Su soğuk olmasın kapaklar tutmaz yoksa.