0553 313 94 23

"Asla başaramayacaklar"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu:- "Bu vatanı bugün bölmek isteyenler var mıdır? Vardır. Bugün bu vatanı bölmek isteyenler başarabilecekler midir? Asla başaramayacaklardır"

13 Eylül 2019 Cuma 17:14
"Asla başaramayacaklar"

SİVAS (AA) - Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, vatanı bölmek isteyenlerin asla başaramayacaklarını söyledi.

Feyzioğlu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kurtuluştan Kuruluşa 100. Yılında Sivas Kongresi Uluslararası Hukuk Kurultayı ve Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün yüksek ve manevi kuvvete dayanarak, yani Türk milletine dayanarak yola çıktığını kaydetti.

Amasya ve Erzurum'un ardından Sivas'ta 100. yılın anıldığını anımsatan Feyzioğlu, daha sonra Kastamonu'ya gideceklerini ifade ederek, "İstiklal yolunu yürüyeceğiz. Hani o top mermisi donmasın diye, bebesinin battaniyesini cephane arabasının üstüne örten kadınların yürüdüğü yol var ya biz de o yolu biraz yürüyüp o ruhu canlandırmak, içimizde hissetmek istiyoruz." diye konuştu.

"Vatan milli sınırlar içinde bir bütündür, bölünemez" sözlerinin yürekten tekrar edilmesi gerektiğini vurgulayan Feyzioğlu, şunları söyledi:

"Bu vatanı bugün bölmek isteyenler var mıdır? Vardır. Bugün bu vatanı bölmek isteyenler başarabilecekler midir? Asla başaramayacaklardır. Bugün 21. yüzyılın mandacıları var mıdır? Teslim olmaya hazırlar. Bugün emperyalistlerin hayranları var mıdır? Bugün emperyalistlerin söylemlerini ilericilik adına tekrarlayanlar var mıdır? Vardır. Asla başaramayacaklar. Çünkü biz Sivas'ta bir söz verdik, 'Ya istiklal, ya ölüm.' Bunu dedikten sonra bir tek sözüm var; ne mutlu Türküm diyene."


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 17:14
  1. - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu
  2. Sivas
  3. Sivas Kongresi 100. yıl

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzon'da çalınan fındıklar için "SMS"li uyarı
    1. Trabzon'da çalınan fındıklar için..
    2. Kırklareli'nde kaybolan 9 yaşındaki..
    3. Beyoğlu’nda 2 İngiliz otelde ölü..
    4. Türk tekstili Moskova’da beğeni topladı
    5. Döviz kurları
    6. Milas Zeytin Hasat Şenliği üst kurul..
    7. "Asla başaramayacaklar"
    8. Akdeniz Üniversitesinde aşure günü..
    9. Sütten çökelek nasıl yapılır?
    10. Sokak lambası yüzünden akıma kapılan..
    11. Girişimci kadınlara 875 milyon lira..
    12. Bu köye yerleşip iş kurana 157 bin TL..
    13. Gastroantep’teSanko Üniversitesi de..
    14. Muş’ta “Teröre Lanet Yürüyüşü”..
    15. Kayıp zabıt katibini özel ekip arıyor
    16. ABD'nin YPG/PKK-İranlı destekli..
    17. “Medyanın son kalesi Akit’tir” diyen..
    18. FIBA Dünya Kupası’nda finalin adı:..
    19. Tarhana yapımı tarifi
    20. SBÜ'den yabancı doktorlara "canlı..
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi