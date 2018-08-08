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ASKON’dan e-ihracata ‘alibaba’ ile destek

Dünya çapında büyük bir önem kazanan ‘e-ticaret’ dünyasında pay almak isteyen Türkiye de kolları sıvadı. Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), Türkiye’nin ‘alibaba’sını ticari hayata soktu.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 10:02
ASKON’dan e-ihracata ‘alibaba’ ile destek

Gözünü Dünya e-ihracat pazarına diken Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), Türkiye’nin ‘alibaba’sını ticari hayata soktu. Türk firmalarının ürünlerini bir tuşla dünya pazarına taşıyabileceği ‘’TurkishBusinnessPlatform.com’’ adlı e-ihracat sitesinde A’dan Z’ye bütün ürünler yeralırken, proje ile birlikte 500 milyar dolarlık ihracat hedefine bir nebze olsun katkıda bulunmak amaçlanıyor.

CARİ AÇIĞA ÇÖZÜM

ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, ticarette çağın gerekliliği olan hız konusuna önem verdiklerini söyledi. Cesur, şunları söyledi: “Akıllı sistemler üzerine Smart Future programımızı nasip olursa 14-15 Kasım 2018 tarihinde İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenleyeceğiz. Cari açığa bir nebze olsun çözüm üretebilmek ve 500 milyar dolarlık ihracat hedefimize katkıda bulunmak adına katma değeri yüksek ürünler üretip, bunları iç ve dış pazarlarda alıcısına ulaştırmaları noktasında üyelerimize telkinde bulunuyor, onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz.‘’

4 DİLDE YAYIN YAPIYOR

ASKON üyesi yazılım firması tarafından hazırlanan, Türkçe, İngilizce, Rusça ve Arapça yayın yapan ticari buluşma noktasına firmalar ilk yıl ücretsiz üye olabiliyor. İlk etapta 4 bine yakın firmanın üyesi olması beklenen platformda firmalar ürünlerini dış dünyaya pazarlama imkânını bulacak. A’dan Z’ye hemen hemen bütün ürünlerin bulunduğu platformda, talep görüntüleme, online mesajlaşma, yurtdışı firmalar ile iletişime geçme imkanları da mevcut.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 10:02
  1. İstanbul
  2. ASKON
  3. Anadolu Aslanları İşadamları Derneği
  4. TurkishBusinnessPlatform.com
  5. Hasan Ali Cesur

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