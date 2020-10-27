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Ekonomi ASKON: Macron'a dur demek, İslamofobiye, faşizme ve sömürgeciliğe dur demektir
Ekonomi

ASKON: Macron'a dur demek, İslamofobiye, faşizme ve sömürgeciliğe dur demektir

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın: - "Boykot kararına sadece Türkiye değil, İslamofobiye, faşizme, sömürgeciliğe karşı duran, barış diline sahip çıkan toplumlar da dahil olmalı. Macron'a dur demek, İslamofobiye, faşizme ve sömürgeciliğe dur demektir" - "Macron, emperyalist, sömürgecilik anlayışıyla Libya'da, Suriye'de, Ermenistan meselesinde ve Akdeniz'de kışkırtıcı politikalar izlemekte adeta ateşi körüklemeye çalışmaktadır"

Yeniakit Publisher
2020-10-27 12:20:15 -
ASKON: Macron'a dur demek, İslamofobiye, faşizme ve sömürgeciliğe dur demektir

İSTANBUL (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a dur demek, İslamofobiye, faşizme ve sömürgeciliğe dur demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, Fransa'da Macron'un Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürlerin önünü açması ve buna destek vermesine ile Türkiye karşıtı tutumlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Macron'un son çıkışlarının temelinde İslamofobi, faşizm ve sömürgecilik olduğunu kaydeden Aydın, bu zihniyetlere karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa'ya yönelik takındığı tutumu yerinde bulduğunu bildirdi.

Aydın, "Boykot kararına sadece Türkiye değil, İslamofobiye, faşizme, sömürgeciliğe karşı duran, barış diline sahip çıkan toplumlar da dahil olmalı. Macron'a dur demek, İslamofobiye, faşizme ve sömürgeciliğe dur demektir." ifadelerini kullandı.

Macron'un, siyaseten yaslandığı kesime mesaj vermek ve bu bağlamda gücünü artırabilmek adına, beraber yaşadığı Müslüman toplumları da hiçe sayarak birtakım açıklamalar yaptığını anlatan Aydın, şöyle devam etti:

"Kur'an yeniden yazılmalıdır' gibi açıklamaların yer aldığı, Peygamber Efendimize ve dinimize yönelik hakaretlerin yer aldığı karikatürleri desteklemekte ve bunları teşvik etmektedir. Bu açıklamalar Fransa Cumhurbaşkanının bu konularda ne kadar bilgisiz olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Macron, bu açıklamaları ile ayrıca Müslümanlara karşı duyduğu nefreti ve ayrımcılığı ortaya koymakta, ayrımcılık, düşmanlık ve kin beslemektedir. Hakeza aynı Macron, emperyalist, sömürgecilik anlayışıyla Libya'da, Suriye'de, Ermenistan meselesinde ve Akdeniz'de kışkırtıcı politikalar izlemekte adeta ateşi körüklemeye çalışmaktadır."


- İş dünyasına boykota destek çağrısı


ASKON Genel Başkanı Aydın, Macron gibi dünya barışına ve huzuruna zarar verecek düşünce yapılarının gerekli dersi alması adına Erdoğan'ın Fransa'ya yönelik boykot kararının yerinde olduğunu bildirdi.

Orhan Aydın, "Bu karara sadece ülkemiz Türkiye değil, İslamofobiye, faşizme, sömürgeciliğe karşı duran, barış diline sahip çıkan toplumlar da dahil olmalı. Macron'a dur demek, İslamofobiye, faşizme ve sömürgeciliğe dur demektir." açıklamasında bulundu.

İş dünyasına ve Fransa menşeli ürünleri Türkiye'de satan firma yetkililerine çağrıda bulunan Aydın, "Fransa'ya ihracatımız 6,4 milyar dolar, Fransa'dan ithalatımız 5,1 milyar dolar kaygısı gütmekten ziyade, Fransa'daki muhataplarınız ile görüşerek Macron'un bu yersiz çıkışlarına son vermesi için baskı yapmanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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