ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın: İstihdam çağrılarına kayıtsız kalamayız

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısı Aksaray’da gerçekleştirildi. Raporda küresel ve yerel düzeyde ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde ve öngörülerde bulunuldu.

Yüksek faizi eleştirdi

Raporu sunan ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, Türkiye ekonomisinde küresel ekonomideki olumsuz gelişmelerle birlikte, 2018 yılı ortalarında yaşanan kur atakları ve bu atakları önlemeye yönelik olarak yüksek faiz politikalarının uygulanması, üretim maliyetlerinin artmasına, tüketim ve yatırımların azalmasına neden olmuştur diyerek yüksek faiz oranlarını eleştirdi. ASKON Genel Başkanı ayrıca, iş insanları olarak istihdam çağrılarına kayıtsız kalamayacaklarını belirtti.

Cazibe merkezi Aksaray

Başkan Aydın, Aksaray’ın potansiyeline de dikkat çekerek, ‘’5. teşvik bölgesinde yer alması, hayat pahalılığının az olduğu güvenli bir şehrimiz olması, turizm potansiyelin yüksekliği, nitelikli genç nüfusa sahip olması, doğal kaynaklarının zenginliği, tarımsal ürünlerinin çeşitliliği, yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli, yatırım işlemlerinin kolaylığı ile Aksaray ilimiz adeta bir cazibe şehridir. Aksaray ili 2002 yılından itibaren 2005-2007 dönemi hariç tüm yıllarda dış ticaret fazlası vermiştir’’ dedi.