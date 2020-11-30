  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi ASKON Genel Başkanı Aydın: "Yatırımcının güveni büyümeyi tetikledi"
Ekonomi

ASKON Genel Başkanı Aydın: "Yatırımcının güveni büyümeyi tetikledi"

"İç talepteki artış, yatırımcının pandemiyi geçici olarak görüp yatırımlarına ağırlık vermesi ve stokların da etkisiyle 6,7'lik bir büyüme oranını yakaladık" - "Yatırımcı Türkiye'yi güvenli liman olarak görmeye devam ediyor bu çok güzel bir gelişme. Bunu sürdürülebilir kılmamız lazım"

Yeniakit Publisher
2020-11-30 15:39:28 -
ASKON Genel Başkanı Aydın: "Yatırımcının güveni büyümeyi tetikledi"

İSTANBUL (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 büyümesine ilişkin, "İç talepteki artış, yatırımcının pandemiyi geçici olarak görüp yatırımlarına ağırlık vermesi ve stokların da etkisiyle 6,7'lik bir büyüme oranını yakaladık." açıklamasında bulundu.

Aydın, TÜİK tarafından açıklanan büyüme rakamlarına dair yaptığı yazılı değerlendirmede, hazirandan bu yana normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte ekonomide de bir canlanma yaşanacağını öngördüklerini, piyasaların da bu yönde hareketlendiğine şahit olduklarını anımsattı.

Orhan Aydın, "İç talepteki artış, yatırımcının pandemiyi geçici olarak görüp yatırımlarına ağırlık vermesi ve stokların da etkisiyle 6,7'lik bir büyüme oranını yakaladık." ifadesini kullandı.

Bu süreçte dış talebin toparlanma eğilimleri gösterdiğini ancak aynı etkiyi özellikle turizm ve hizmet sektöründe göremediklerini anlatan Aydın, şu açıklamalarda bulundu:

"Demek ki bu iki sektör üzerinde mikroekonomik çalışmalara öncelik verilmesi gerekiyor. Sonuç olarak şunu görmekteyiz, yatırımcı Türkiye'yi güvenli liman olarak görmeye devam ediyor bu çok güzel bir gelişme. Bunu sürdürülebilir kılmamız lazım. Sürdürülebilir bir büyüme için üretim ve istihdam ortamlarını destekleyici politikaları sağlamamız gerekiyor. Her zaman belirttiğimiz gibi ülkemizin potansiyeli çok yüksek, güven ortamı sağlandıkça yatırımcının da katkısı artarak devam edecektir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Burhan Kuzu cinayete mi kurban gitti? Oğlu 'yakından takip ettik' deyip açıkladı
Siyaset

Burhan Kuzu cinayete mi kurban gitti? Oğlu 'yakından takip ettik' deyip açıkladı

AK Parti eski İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu’nun koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi bazı komplo teorisyenlerine malzeme çıkardı. B..
Rusya'dan sinsi adım! Karabağ'dan görüntüler biraz önce geldi
Dünya

Rusya'dan sinsi adım! Karabağ'dan görüntüler biraz önce geldi

Azerbaycan-Ermenistan geriliminin sona ermesinin ardından Dağlık Karabağ'a gelen Rusya'nın bir sahra hastanesi kurduğu ortaya çıktı...
CHP'yi karıştıran iddia! '20 isim Mustafa Sarıgül'ün partisine geçiyor'
Siyaset

CHP'yi karıştıran iddia! '20 isim Mustafa Sarıgül'ün partisine geçiyor'

Yeni parti kuracağını resmen açıklayan Mustafa Sarıgül'ün CHP'den 20 milletvekili transfer edeceği konuşuluyor. CHP yönetimi ise son gelişme..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay