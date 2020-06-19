Askon: Firmalarımız bu yükün altından kalkamaz
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Covid-19 virüsü nedeniyle iş yerlerinin büyük bir ağırlığının üç aydır kapalı olduğunu belirterek, firmaların daha yeni yeni normalleşme süresine adapte olduklarını bu nedenle kişisel veri koruma kanunun getirdiği uyum işlemlerini tamamlamakta zorluk yaşadıklarını söyledi.
Aydın şunları ifade etti: “Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 16’ncı maddesi gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır.
Süre uzatılmalı
Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları Eylül sonuna kadar ve kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları da yıl sonuna kadar kayıt yükümlülüğünü yerine getirmek durumundadırlar. Verbise kayıt yaptırmayan şirketlerin 20 bin lira ile 1 milyon lira arasında ceza yaptırımı ile karşı karşıya, bu zorlu süreçte firmalarımız bu yükün altından kalkamaz, iş dünyası adına Verbise kayıt süresinin kamu firmalarına sağlanan imkanda olduğu gibi yıl sonuna kadar uzatılmasını talep ediyoruz” dedi.