Askon: Firmalarımız bu yükün altından kalkamaz

Aydın şunları ifade etti: “Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 16’ncı maddesi gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır.

Süre uzatılmalı

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları Eylül sonuna kadar ve kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları da yıl sonuna kadar kayıt yükümlülüğünü yerine getirmek durumundadırlar. Verbise kayıt yaptırmayan şirketlerin 20 bin lira ile 1 milyon lira arasında ceza yaptırımı ile karşı karşıya, bu zorlu süreçte firmalarımız bu yükün altından kalkamaz, iş dünyası adına Verbise kayıt süresinin kamu firmalarına sağlanan imkanda olduğu gibi yıl sonuna kadar uzatılmasını talep ediyoruz” dedi.