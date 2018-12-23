ASKON Başkanı, derneğin yeni dönem misyonunu açıkladı

İSTANBUL (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "İş dünyası 2023, 2050, 2071 vizyonlarının idrakinde olmalıdır ve bu vizyonların gerektirdiği dönüşümleri de gerçekleştirmek zorundadır." ifadelerini kullandı.

Aydın, yaptığı yazılı açıklama ile ASKON'un yeni döneme ilişkin misyonunu açıkladı

Türkiye'nin dünya tarihi açısından görkemli bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Aydın, karşı karşıya kaldığı tüm zorlukların üstesinden bir şekilde gelmeyi başardığını, dirayetli ve güçlü bir ülke olduğunu aktardı.

Aydın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizi güçlü kılan, öz kültürüne ve değerlerine sıkı sıkıya bağlılığıdır, azmidir ve başarmaya olan kuvvetli inancıdır. Bu nedenle başarıya giden yolda iş dünyasına da büyük sorumluluklar düşmektedir. İş dünyası 2023, 2050, 2071 vizyonlarının idrakinde olmalıdır ve bu vizyonların gerektirdiği dönüşümleri de gerçekleştirmek zorundadır. Bu nedenle, 'Dünya Devleti Türkiye Cumhuriyeti' olabilmek için yüksek teknolojili üretim, istihdam, ihracat hedeflerimizi belirleyip bu hedefleri gerçekleştirmek zorunluluğumuz vardır. ASKON olarak dünyanın sürekli dönüşen ve gelişen yapısına bağlı olarak daha çok kendimizi geliştirmek ve daha da güçlenmek zorundayız."

Aydın, "Unutmayalım ki, ASKON taşıdığı değerler ile tüm insanlığın ihtiyacı bir kurumdur. Yeni dönemde bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürmemiz gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.