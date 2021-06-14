ASKİ’nin yüzde 80 zammına tepki yağdı

AK Parti ve MHP oylarıyla pandemi döneminde reddedilen su zammı teklifinin ‘Kademeli Su Tarifesi’ adı altında tekrar CHP tarafından Meclis gündemine getirilmesi sonucu suya fahiş zam kabul edildi. Yapılan su zammına ise tepki yağdı.

Mansur hesap yapmayı bilmiyor

Yapılan fahiş zamma tepki gösteren AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, şunları dile getirdi: “Mansur Yavaş seçim öncesinde suya, ekmeğe ve ulaşıma zam yapmayacağını söyledi hatta indirim sözü vermiştir. Fakat göreve gelir gelmez sürekli Meclis’e zam isteğiyle geldi. Su için istenilen zammı biz Cumhur İttifakı olarak üç defa reddettik. Abes olan ‘İndirim yapacağım’ demesi ve ardından zam yapması. Bu sefer akıllara ya hesap yapmayı bilmiyor ya da kendisi art niyetli soruları geliyor. Sonuç olarak Büyükşehir ekonomik olan tıkanmış durumdadır. Hesaplarını tutturamadı. Seçim öncesinde verilen vaatlerle bu iş olmuyor. Ayrıca ‘ASKİ’nin bütçesi fazla verdi’ diyorlar. Buna rağmen neden zam yapıldı

İndireceğim dedi bindirdi!

Yapılan sözde ‘Kademeli su tarifesine ilişkin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yapan vatandaşlar da, “İn-di-re-ce-gim demişti yüzde 80 ZAM BİN-DİR-Dİ! 3. deneme başarılı TEB-RİK-LER @mansuryavas06”, “Havada uçuşan vaatler, bol keseden atılan yalanlar bitti... 13 Haziran 2021 itibariyle Mansur Yavaş, göreve geldiğinden beri suya %80 zam yapmış oldu”, “Seçim öncesi suya indirim yapacağım diyen Mansur Yavaş bugün suya %80 zam yaptı. Nasıl, her şey güzel oldu mu?” ifadeleriyle tepki gösterdiler.

