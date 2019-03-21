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‘Aşkımızın adı fındık tadı’ beğenildi

Ordu’da faaliyet gösteren özel Oksijen Tiyatro (OKSAD) tarafından hazırlanan ’Aşkımızın adı fındık tadı’ adlı oyun gişe rekoru kırıyor.

21 Mart 2019 Perşembe 18:13
‘Aşkımızın adı fındık tadı’ beğenildi

Ordu’da faaliyet gösteren özel Oksijen Tiyatro (OKSAD) tarafından hazırlanan ’Aşkımızın adı fındık tadı’ adlı oyun gişe rekoru kırıyor.


OKSAD tarafından sahneye konulan, eski Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu (OBKT) Genel sanat Yönetmeni Aydın Üstüntaş’ın yazdığı ’Aşkımızın adı fındık tadı’ adlı iki perdelik müzikal oyun büyük beğeni topladı. Her hafta çarşamba günleri Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenen ve yönetmenliğini Nurgül Çoluk’un yaptığı oyun, henüz iki kez sahnelenmesine rağmen salon tıklım tıklım doluyor.


Müzik yönetmenliğini Ömür Karaca’nın üstlendiği, koreografilerini Anadolu Ateşi gibi ünlü topluluklarla çalışan dans hocası Telat Baş’ın hazırladığı 26 kişilik dev bir ekip tarafından sahnelenen olan oyunda OBKT’nin eski tiyatro ustası oyuncularının da aralarında bulunduğu Osman Çakmak, Coşkun Çetinalp, Hakan Altan, Dilek Gürsoy, Hülya Alan, Şükran Şensoy, Kasım Uysal, Burak Mızrak, Şaziye Dalak, Emine Kaymak, Sude Odabaşı, Emre Ergün, Gökhan Uzunlar, Seymen Kılıç, Anıl Boztekin, Gülperi Gökbulut, Miray Öner, Melek Aksu rol alıyor.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 18:13
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