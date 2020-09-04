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Aktüel ASKİ'den Mera Çayı'na dökülen atıklarla ilgili açıklama
Aktüel

ASKİ'den Mera Çayı'na dökülen atıklarla ilgili açıklama

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Erdoğan Öztürk: - "Ankara'nın içme suyunda herhangi bir kirlilik tespit edilmedi. Vatandaşlarımız musluklardan akan suyu gönül rahatlığıyla tüketebilir"

Yeniakit Publisher
2020-09-04 15:43:30 -
ASKİ'den Mera Çayı'na dökülen atıklarla ilgili açıklama

ANKARA (AA) - Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Kurtboğazı'nı besleyen Mera Çayı'na dökülen tehlikeli kimyasal atıkların temizlendiğini bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Mera Çayı'nda yaşanan tehlikeli kimyasal atık alarmının hızlı müdahaleyle krize dönüşmeden önlendiği belirtildi.

Ekiplerin ihbar gelir gelmez kirlilik noktasına intikal ettiği vurgulanan açıklamada, gece boyunca bölgede çalışılarak tehlikeli atıkların Kurtboğazı Barajı'na ulaşmasının engellediği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, tesise giren ve çıkan suyu detaylı şekilde incelendiklerini bildirdi.

Herhangi bir kirliliğin tesislerine ulaşmadığına dikkati çeken Öztürk, "Ankara'nın içme suyunda herhangi bir kirlilik tespit edilmedi. Vatandaşlarımız musluklardan akan suyu gönül rahatlığıyla tüketebilir." ifadelerini kullandı.

Kirliliği analiz etmek için çaydan numuneler alındığını belirten Öztürk, şu bilgileri paylaştı:

"Tahmin ettiğimiz gibi atık yağ ve madeni yağ geri kazanım tesisinden çıkan tehlikeli kimyasal atık söz konusu. Zaten önlem amaçlı baraj girişinden 1 kilometre öteye bariyer kurduk. Kirlilik Kurtboğazı Barajı'na ulaşmadı."

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