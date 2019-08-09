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ASKİ’den kurban atıkları için uyarı:

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı, vatandaşlardan kurban atıklarını kanalizasyon hatları ile dere yataklarına atmamaları konusunda uyardı.

09 Ağustos 2019 Cuma 10:35
ASKİ’den kurban atıkları için uyarı:

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı, vatandaşlardan kurban atıklarını kanalizasyon hatları ile dere yataklarına atmamaları konusunda uyardı.


Başkentlilerden kurban atıklarını kurban kesim noktalarında belirlenen yerlere bırakmaları uyarısında bulunan Kınacı, atık su ve yağmur suyu kanallarına atılan atıkların kanalları tıkayarak, taşkınlara neden olduğunu vurguladı. Ankara’nın atık suyunu toplayarak arıtma tesislerine ileten kanalizasyon hatlarının, atılan çöpler yüzünden işleyemez hale geldiği ifade eden ASKİ Genel Müdürü Kınacı, “Kanalizasyon hatlarına atılan çöpler kısa sürede tıkanmalara ve kanal taşmalarına sebep oluyor. Bu ise hem maddi açıdan büyük bir kayıp olurken, hem de insan sağlığı açısından önemli bir risk oluşturuyor” dedi.


Yağmur suyu ve atık su taşıyan kanalların bazı kişilerce çöplük gibi kullanıldığını ifade eden Kınacı, “Ne yazık ki sıklıkla uyarmamıza rağmen bazı duyarsız vatandaşlar, kanalizasyon ve yağmur suyu kanalları ile dere yataklarına çöp atmakta bir sakınca görmüyor. Oysa tıkanan kanalizasyonların taşması ile dere yataklarının kirlenmesi sonucunda ortaya çıkan durum halk sağlığını tehdit edecek riskleri de beraberinde getiriyor” diye konuştu.


Atık ve yağmur suyu hatlarında temizlik


Dikkatsizce ve bilinçsizce atılan çöplerin temizlenmesi için yoğun bir mesai harcadıklarına da dikkat çeken Kınacı, bu tür davranışların kamu zararına neden olduğunu söyledi. Başkent genelinde tıkanan atık su kanalları başta olmak üzere ASKİ’nin kanalizasyon, mazgallar ve dere yataklarında periyodik temizlik çalışmalarını gerçekleştirdiğini belirten Kınacı, temizlik ekiplerinin bayram öncesinde de atık ve yağmur suyu taşıyan kanallarda son teknolojiyle üretilen araçlarla kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdiğini ifade etti. Olası yağışları da dikkate alarak kanal temizlik çalışmalarını bayram öncesi yaptıklarını belirten Kınacı, ASKİ ekiplerinin 7/24 çalıştığını vurguladı.


“Kurban atıklarını kanallara atmayın”


Sokaklardaki mazgalların aralarından ya da yerlerinden sökülerek, içlerine inşaat atıklarından evsel atıklara kadar her türlü çöpün atıldığını tespit ettiklerini söyleyen ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, “Kurban atıklarının da kanallara atılmasına tanık oluyoruz. Kurban atıklarının hatlara atılması sonucunda kanallar tıkanıyor, büyük zararlar meydana geliyor. Yağış durumunda atıklarla tıkanan hatlardan dolayı ciddi su baskınları yaşanıyor. Kurban kesen vatandaşlarımızı atıklarını, kurban kesim yerlerinde gösterilen uygun yerlere bırakmaları konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Herkesin temiz cadde ve sokaklarda huzurlu bir şekilde bayram geçirmesi için sadece kurallara uymamız yeterli olacak. Unutulmamalıdır ki, doğal afetler gibi olağanüstü durumların dışında meydana gelen kanal taşkınlarına en çok vatandaşların sorumsuzca her çeşit maddeyi atık su kanalları, mazgallar ve dere yataklarına atması neden olmaktadır. Bunlar bizim ortak malımızdır, vergilerimizle yapılan hizmetlerdir, sahip çıkıp korumamız gerekir. Eğer hatlarımız vatandaşlarımız tarafından korunsa, milli servetimiz heba edilmemiş olur” sözlerini kullanıyor.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 10:35
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