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ASKF ile Medical Park Hastanesi arasında sağlık sponsorluğu protokolü

Elazığ Amatör Spor Kulüpleri (ASKF) ile Medical Park Elazığ Hastanesi arasında ‘Sağlık Hizmetleri Sponsorluk Sözleşmesi’ imzalandı.

06 Eylül 2019 Cuma 15:22
ASKF ile Medical Park Hastanesi arasında sağlık sponsorluğu protokolü

Elazığ Amatör Spor Kulüpleri (ASKF) ile Medical Park Elazığ Hastanesi arasında ‘Sağlık Hizmetleri Sponsorluk Sözleşmesi’ imzalandı.


Hastanede düzenlenen imza töreninde, ‘Sağlık Hizmetleri Sponsorluk Sözleşmesi’ çerçevesinde ASKF ile Medical Park Elazığ Hastanesi arasında, tüm sağlık hizmetlerini kapsayan sponsorluk anlaşması yapıldı. Anlaşma kapsamında hazırlanan imza törenine ASKF Başkanı Mustafa Gürile ASKF Yönetim Kurulu, Hastanenin Genel Müdürü Op. Dr. Mahmut Yıldız ile Hastanenin Kurumsal İletişim Müdürü Esin Yamaç Erten katıldı.


Yıllardır kente hizmet eden Medical Park Elazığ Hastanesi ile yine bir sağlık sözleşmesi imzaladıklarını belirten ASKF Başkanı Mustafa Gür, “Öncelikle Op. Dr. Mahmut Yıldız başta olmak üzere ilimiz sporuna destek veren hastane grubuna şahsım, yönetim kurulum, kulüplerimiz ve ilimiz adına teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük bir hizmete imza atıyorlar. Özellikle amatör kulüplerimizin ciddi anlamdaki sağlık sorunlarına el atarak çözüme kavuşturmalarından dolayı şahsım olarak çok gurur duyuyorum. Büyük bir işe imza atıyoruz” dedi.


Türkiye’de üst düzey birçok spor kulübüne yapılan sponsorluk anlaşmalarıyla destek olduklarını ve amatör spor kulüplerinin da yanında olduklarını ifade eden Hastanenin Genel Müdürü Op. Dr. Mahmut Yıldız ise, “Bugün Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile sağlık hizmetleri sponsorluk sözleşmesi imzaladık. Elazığ’da büyük bir güç oluşturan, gençlere sahip çıkan, çocukları birçok kötü alışkanlıklardan uzak tutan, sağlıklı bireylerin yetişmesinde katkıda bulunan ASKF’ye bir Elazığlı olarak çok teşekkür ediyoruz.Türkiye’nin en yaygın sağlık grubunun bir parçası olan Medical Park Elazığ Hastanesi olarak 31 sağlık kuruluşu bulunan bir zincirin parçasıyız. Büyük kulüpler, Süper Lig, 1. Lig’de ve birçok spor kulübü ve kuruma destek olurken Amatör Spor Kulüpleri’ne destek olmaktayız. Mustafa Bey’in de böyle bir teklifle bize gelmesi, bizim için de oldukça onur ve gurur vericidir. Oradaki gençlerin ve teknik ekibin sağlık sorunlarında yanlarında olacağız. Bu hizmeti yaparken de Elazığ’da bir taş üstüne taş koymanın, halkımıza ve gençlerimize sahip çıkmanın gururunu yaşayacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 15:22
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