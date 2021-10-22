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Gündem Askerlik yerleri belli oldu! Bakanlık'tan son dakika açıklaması
Gündem

Askerlik yerleri belli oldu! Bakanlık'tan son dakika açıklaması

Ekim/Kasım/Aralık 2021 askerlik sınıflandırma sonucu Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 12:24:00 -
Askerlik yerleri belli oldu! Bakanlık'tan son dakika açıklaması

Askerlik yerleri için MSB'den yapılan son dakika açıklamasında, "Ekim/Kasım/Aralık 2021 döneminde sevke tabi Yedek Subay, Yedek Astsubay adayları ile Erbaş/ Erlerin seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden açıklanmıştır." denildi.

Askerlik yerleri açıklandı

Ekim, kasım ve aralık celplerinin sınıflandırma sonuçları ile askerlik yerleri 22 Ekim 2021 günü ilan edildi. Adaylar buradaki sınıflandırma sonucuna göre silah altına alınacakları dönemi bekleyecek.

Ekim, kasım, aralık celbi sevk tarihleri ne zaman?

25-26 Ekim’de ekim ayı celbi hem kovid-19 test sonucunu alacak hem de sevk belgesini alarak görevine başlayabilecek. Bu tarihler ikinci grup için kasım ayında 22-23 Kasım ve üçüncü grup için aralık ayında 20-21 Aralık olarak.

Sülüs belgesi nereden alınır?

Sülüs Belgesi internet üzerinden birkaç adımda kolayca öğrenilebiliyor. Silah altına alınan yükümlülerin kışla bilgilerinin yanı sıra birliğe teslim olma tarihini de içeren yazılı belgeye sülüs bir diğer adıyla Sevk Belgesi denmektedir. Celp yerlerinin duyurulması ardından erişime açılan sevk belgesi, E-devlet giriş işlemi yapıldıktan sonra görüntülenip çıktısı alınabiliyor.

Sevk başlangıç ve bitiş tarihi nedir?

Sevk başlangıç tarihi, askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin başlangıcını ifade etmektedir. Sevk bitiş tarihi ise askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin son gününe işaret eder.

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