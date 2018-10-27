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Askerlik şubeleri 29 Ekim pazartesi günü açık mı?

Bedeli askerlik başvurusunda bulunmak isteyen asker adayları askerlik şubelerinde yoğunluk nedeniyle başvurularının yetişmemesinden endişe duyuyordu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın da pazartesi gününe denk gelmesi bedelli askerlik başvurusunda bulunan adaylar pazartesi askerlik şubeleri açık olacak mı sorusunu soruyordu. Milli Savunma Bakanlığı pazartesi gününe ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Peki Askerlik şubeleri pazartesi günü açık olacak mı?

27 Ekim 2018 Cumartesi 17:50
Askerlik şubeleri 29 Ekim pazartesi günü açık mı?

Bedeli askerlik başvurusunda bulunmak isteyen asker adayları askerlik şubelerinde yoğunluk nedeniyle başvurularının yetişmemesinden endişe duyuyordu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın da pazartesi gününe denk gelmesi bedelli askerlik başvurusunda bulunan adaylar pazartesi askerlik şubeleri açık olacak mı sorusunu soruyordu. Milli Savunma Bakanlığı pazartesi gününe ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Peki Askerlik şubeleri pazartesi günü açık olacak mı?

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Askerlik şubeleri 27, 28 ve 29 Ekim 2018 tarihlerinde hizmet vermeye devam edecektir." ifadesine yer verildi. Bedelli askerlik başvurusunda son tarih olan 3 Kasım öncesi yığılmaları önlemek amacıyla bu kararın alındığı öğrenildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik için "Şu ana kadar 672 bin 306 gencimiz internet üzerinden, elektronik postayla müracaatlarını gerçekleştirdi." demişti.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 17:50
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