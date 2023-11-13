  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'den yeni petrol hamlesi! 5 şehir için karar verildi

Buna yürek dayanmaz... Gazze'de elektrik kesintisi yüzünden bebekler öldü

İngiltere bu kez şaşırttı… Filistin düşmanı İsrail dostuydu İngiltere'de İçişleri Bakanı Suella Braverman görevden alındı

İstanbul Esenyurt’ta mide bulandıran olay! Bunlarda ahlak mahlak kalmamış! Sokak ortasında öyle bir şey yaptılar ki…

Dilan Polat ve Engin Polat'ın MASAK raporu ortaya çıktı! İşte dudak uçuklatan para trafiği...

Beklenmedik gelişme! Türkiye'deki bankanın yarısından fazlasını Araplar satın aldı

Merkez Bankası’ndan flaş açıklama! Az önce tüm Türkiye’ye duyurdular! İşte bu hiç beklenmiyordu

ABD gençliğinde İslami akım hızla yayılıyor: Filistin halkı örnek oldu, Washington çaresiz

Sosyal medyada tepki yağıyor! Halk otobüsünde ahlaksız görüntüler

TÜİK’in büyük araştırması 81 ilimiz tek tek incelendi. Yaşam süresinin en yüksek olduğu ilimiz orası
Dünya Askerlik onurları da yok! İsrail askerleri haberebe çevirdikleri okulun önünde kutlama yaptı
Dünya

Askerlik onurları da yok! İsrail askerleri haberebe çevirdikleri okulun önünde kutlama yaptı

Yeniakit Publisher
2023-11-13 19:26:00 -

İsrail askerleri 1 aydan fazla bir süredir mazlum Filistin halkına Gazze'de bombalar yağdıyor. Yaptıkları her şeye kılıf uyduran İsrail askerleri harabeye çevirdikleri bir okulun önünde kutlama bile yaptı.

Gazze Şeridi'ni 1 ayı aşkın süredir bombardıman altında tutan İsrail ordusuna ait askerlerin saldırılar nedeniyle harabeye dönen okulda kutlama yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde eğitimlerini tamamlayan askerlerin dans ettiği anlar yer aldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yoğun bombardıman ve saldırılarını sürdürdüğü bir okulda askerlerin kutlama yaptığı ortaya çıktı. Kutlama yapılan okulda büyük hasar oluştu.

Harabeye çevirdikleri okulda kutlama yaptılar

İsrail ordusunun 38 gündür yoğun bombardıman ve saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'nde harabeye çevrilen bir okulda askerlerin kutlama yaptıkları ortaya çıktı. İsrail askerlerinin kutlaması, İsrail ordusu tarafından yapılan bir açıklamayla birlikte yayınlanan videoda görüldü. Ordu açıklamasında, Givati Tugayı askerlerinin Gazze Şeridi'nin göbeğindeki çatışmalar sırasında eğitimlerini tamamlamaları üzerine, "rozet dağıtım töreniyle kutlama yapıldığı" belirtildi.

Dans bile ettiler

Kutlama yapılan binanın Gazze'deki Filistin Eğitim Bakanlığına bağlı bir okul olduğu ortaya çıktı. Görüntülerde, İsrail askerlerin, iki İsrail bayrağı ile Givati Tugayı'nın bayrağını astıkları okulun içinde dans ederek kutlama yaptıkları görüldü. Saldırılar nedeniyle okulda büyük hasar oluştuğu dikkati çekti.

Gazze'de acı rakamlar

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail, 7 Ekim'den bu yana 44'ü Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 363'ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Can kayıpları korkunç boyutlara ulaştı

Gazze'deki hükümete göre, ölenlerin sayısı 11 bin 180'i aştı, bu kişilerin en az 4 bin 609'unu çocuklar ve 3 bin 100'ünü kadınlar oluşturuyor. Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 188 Filistinliyi öldürdü. İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Gazze’deki vahşeti gördü ve Müslüman oldu
Gazze’deki vahşeti gördü ve Müslüman oldu

Sosyal Medya

Gazze’deki vahşeti gördü ve Müslüman oldu

Gazze’de bir Müslüman ölüyor dünyanın her köşesinde yeni bir Müslüman doğuyor İslamı seçenler çığ gibi büyüyor
Gazze’de bir Müslüman ölüyor dünyanın her köşesinde yeni bir Müslüman doğuyor İslamı seçenler çığ gibi büyüyor

Sosyal Medya

Gazze’de bir Müslüman ölüyor dünyanın her köşesinde yeni bir Müslüman doğuyor İslamı seçenler çığ gibi büyüyor

Herkes şokta! İsrail’e savaşmaya gitmişti! O dizinin yapımcısı Gazze'de hayatını kaybetti
Herkes şokta! İsrail’e savaşmaya gitmişti! O dizinin yapımcısı Gazze'de hayatını kaybetti

Dünya

Herkes şokta! İsrail’e savaşmaya gitmişti! O dizinin yapımcısı Gazze'de hayatını kaybetti

Buna yürek dayanmaz... Gazze'de elektrik kesintisi yüzünden bebekler öldü
Buna yürek dayanmaz... Gazze'de elektrik kesintisi yüzünden bebekler öldü

Gündem

Buna yürek dayanmaz... Gazze'de elektrik kesintisi yüzünden bebekler öldü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23