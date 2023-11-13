Askerlik onurları da yok! İsrail askerleri haberebe çevirdikleri okulun önünde kutlama yaptı

Gazze Şeridi'ni 1 ayı aşkın süredir bombardıman altında tutan İsrail ordusuna ait askerlerin saldırılar nedeniyle harabeye dönen okulda kutlama yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde eğitimlerini tamamlayan askerlerin dans ettiği anlar yer aldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yoğun bombardıman ve saldırılarını sürdürdüğü bir okulda askerlerin kutlama yaptığı ortaya çıktı. Kutlama yapılan okulda büyük hasar oluştu.

Harabeye çevirdikleri okulda kutlama yaptılar

İsrail ordusunun 38 gündür yoğun bombardıman ve saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'nde harabeye çevrilen bir okulda askerlerin kutlama yaptıkları ortaya çıktı. İsrail askerlerinin kutlaması, İsrail ordusu tarafından yapılan bir açıklamayla birlikte yayınlanan videoda görüldü. Ordu açıklamasında, Givati Tugayı askerlerinin Gazze Şeridi'nin göbeğindeki çatışmalar sırasında eğitimlerini tamamlamaları üzerine, "rozet dağıtım töreniyle kutlama yapıldığı" belirtildi.

Dans bile ettiler

Kutlama yapılan binanın Gazze'deki Filistin Eğitim Bakanlığına bağlı bir okul olduğu ortaya çıktı. Görüntülerde, İsrail askerlerin, iki İsrail bayrağı ile Givati Tugayı'nın bayrağını astıkları okulun içinde dans ederek kutlama yaptıkları görüldü. Saldırılar nedeniyle okulda büyük hasar oluştuğu dikkati çekti.

Gazze'de acı rakamlar

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail, 7 Ekim'den bu yana 44'ü Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 363'ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

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Can kayıpları korkunç boyutlara ulaştı

Gazze'deki hükümete göre, ölenlerin sayısı 11 bin 180'i aştı, bu kişilerin en az 4 bin 609'unu çocuklar ve 3 bin 100'ünü kadınlar oluşturuyor. Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 188 Filistinliyi öldürdü. İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri hayatını kaybetti.