Askerlik borçlanması son yedi yıla sayılmaz?

Soru: Ben uzun bir süre esnaflık yaptım. Bu nedenle Bağ-Kur sigortalısı oldum. İşyerimi oğluma devrettikten sonra oğlumun işyerinde SSK’lı oldum. Şu ana kadar 790 gün SSK primim doldu. SSK emeklisi olmak için 1260 gün SSK primi olması gerekiyor. Askerliğimi 480 gün yaptım. Askerliğimi borçlanınca bu SSK priminden sayılarak 1260 günü tamamlamış olur muyum? Hakkı U..

Cevap: Askerlik borçlanması yapılınca prim günü kazanılır ama bu son yılın primi olmaz. Borçlanma primi askerlik yapılan tarihlere sayılır. Bunun doğal sonucu askerlik borçlanma primi son yedi yıl prim hesabına giremez. SSK emeklisi olabilmeniz için 1260 günden eksik kalan süreler için bizzat işçi olarak çalışmanız yani 1260 gün oluşacak biçimde SSK’lı olmanız şart. Ayrıca SSK’lı çalışma yerine de SSK statüsünden sayılan Ek-5 ve Ek-6 sigortalısı olmanız da bir diğer seçenek.