  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cihat Yaycı Paşa'dan skandal rapor için çağrı!

PKK/KCK-PYD/YPG'nin istihbarat kurumu SEL'in hedefinde Türkiye var: PKK, örgütle ideolojik bağı olmayan kişileri kullanıyor

Merkez Bankası'ndan son dakika enflasyon açıklaması!

Ramazan Kurtoğlu uyardı: Küresel kasırga geliyor, eviniz varsa hemen satın oradan ev alın

Bakanlık daha önce uyarmıştı! Bu ürünlerde denetim "resmen" başladı!

Ermenistan, Putin'e UCM ile gol attı: Putin, Ermenistan'ı ziyaret ederse tutuklanabilir

ABD radarının yerini milli AESA radar alınca Avrupa ülkesi panikledi! Türkiye'de orada üstünlüğü eline alabilir

Süleyman Soylu ve beraberindeki heyetten Bakan Ali Yerlikaya'ya ziyaret!

Bu sefer de Meclis’e hakaret etti! Bay bay Kemal'den yeni skandal

Bir sektörde üretim durma noktasına geldi! Maaşı iyi ama kimse yüzüne bakmıyor
Ekonomi Askerlik borçlanması son yedi yıla sayılmaz?
Ekonomi

Askerlik borçlanması son yedi yıla sayılmaz?

Yeniakit Publisher
2023-10-03 21:54:00 -
Askerlik borçlanması son yedi yıla sayılmaz?

Merak edilen 'Askerlik borçlanması son yedi yıla sayılmaz?' sorusunun cevabı haberimizde.

Soru: Ben uzun bir süre esnaflık yaptım. Bu nedenle Bağ-Kur sigortalısı oldum. İşyerimi oğluma devrettikten sonra oğlumun işyerinde SSK’lı oldum. Şu ana kadar 790 gün SSK primim doldu. SSK emeklisi olmak için 1260 gün SSK primi olması gerekiyor. Askerliğimi 480 gün yaptım. Askerliğimi borçlanınca bu SSK priminden sayılarak 1260 günü tamamlamış olur muyum? Hakkı U..

Cevap: Askerlik borçlanması yapılınca prim günü kazanılır ama bu son yılın primi olmaz. Borçlanma primi askerlik yapılan tarihlere sayılır. Bunun doğal sonucu askerlik borçlanma primi son yedi yıl prim hesabına giremez. SSK emeklisi olabilmeniz için 1260 günden eksik kalan süreler için bizzat işçi olarak çalışmanız yani 1260 gün oluşacak biçimde SSK’lı olmanız şart. Ayrıca SSK’lı çalışma yerine de SSK statüsünden sayılan Ek-5 ve Ek-6 sigortalısı olmanız da bir diğer seçenek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23