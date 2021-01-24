Çalışanların en büyük hayali günün birinde emekli olabilmektir. Bu sebeple erkek çalışanlar askerlik borçlanmasının ne olduğunu, ne kadar olduğunu, başvuru şartlarını araştırıyor. Askerlik borçlanması başvuru şartları nelerdir 2021

Askerlik borçlanması nedir?

Askerlik borçlanmasının ne olduğu merak ediliyor. Askerlik borçlanması; vatani görevini yerine getirenlerin askerlikte geçirmiş oldukları zamanın ya tamamı ya da belli bir kısmının emeklilikte geçerli olmak üzere sigorta primini yatırmasına denir.

Askerlik borçlanması şartları nelerdir?

Askerlik borçlanması için erkek çalışanların vatani görevlerini er ve erbaş olarak yapmaları gerekiyor. Yedek subay okulunda geçen süre de askerlik borçlanmasına dahil edilebiliyor.

Askerlik borçlanması en fazla askerlik süresi kadar yapılabilir. 1 yıl askerlik yapan bir vatandaş ister 1 yıl ister 1 ay askerlik borçlanması yapabilir.

Askerlik borçlanması, emeklilik için gereken prim gün sayısını artırır. Yani emekli olabilmek için gün sayısı yetmiyorsa bu süre için askerlik borçlanması yaparak emekli olabilir.

Çalışmaya başlamadan önceki yıllar için de yapılabilir. Bu durumda 2000 yılında çalışmaya başlamış biri eğer 1999 yılında askere gitmişse askerlik borçlanmasından yararlanabilir.

Askerlik borçlanması asgari ücrete göre belirlenir ve her yıl asgari ücretteki değişikliğe göre borçlanma miktarı da artar.

Kişinin askerde olduğu dönemde işvereni tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) prim ödenmemiş olması gerekir.

Askerlikten muaf olan erkek sigortalılar, askerlik borçlanmasında faydalanamamaktadır.

Askerlik borçlanması ne kadar 2021

Asgari ücret zammı 2021 yılı için yüzde 21,56 oranında arttı. Söz konusu artış askerlik borçlanması ücretlerini de etkiledi. 30 günlük askerlik borçlanması tutarı 1.444,80 liradır. 180 günlük askerlik prim borçlanması 6.868,80 TL. Bir yıllık borçlanma 13.737,60 TL ve 18 aylık askerlik borçlanması ise 20.606,40 TL olarak hesaplanıyor.

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