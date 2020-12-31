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Ekonomi Askerlik borçlanması için nereye başvurulur?
Ekonomi

Askerlik borçlanması için nereye başvurulur?

Askerlik borçlanması için nereye başvurabilirim? 2021 yılı asgari ücret tutarı brüt 3.577 lira net 2.825 lira 90 kuruş oldu. Yeni Asgari ücret ile birlikte askerlik borçlanma primleri de arttı. Buna göre 2021 yılı doğum ve askerlik borçlanması günlük en düşük 38.15 liraya, en yüksek ise 286.20 liraya yükseldi. Peki askerlik borçlanması için nereye başvurulur?

Yeniakit Publisher
2020-12-31 17:21:00 - 2020-12-31 17:21:56
Askerlik borçlanması için nereye başvurulur?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücretin brüt 3.577 lira net 2.825 lira 90 kuruş olduğunu duyurdu. 2021 asgari ücretin değişmesiyle birlikte kıdem tazminatı tavan fiyatı, işsizlik maaşı ödeneği, doğum ve askerlik borçlanması aylık ücretleri de değişti. Buna göre 2021 yılı doğum ve askerlik borçlanması günlük en düşük 31.39 liradan 38.15 liraya, en yüksek ise 235.44 liradan 286.20 liraya yükseldi. Askerlik borçlanması için nereye başvurabilirim?

Askerlik borçlanması için nereye başvurulur?

Er veya erbaş olarak silâhaltında veya yedek subay okulunda geçen askerlik sürelerini sigortalının kendisi borçlanabileceği gibi, ölümü durumunda hak sahipleri de borçlanabilmektedir. Buna göre ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Merkezi veya internet ortamından temin edeceğiniz Askerlik Borçlanma Belgesini, bağlı bulunduğunuz askerlik şubesinden tasdik ettirmeniz gereklidir. İlgili belgeyi dosyanızın bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi’ne vermeniz ve hesaplanan tutarı ödemeniz halinde gerekli işlemler yapılacaktır. Askerlik borçlanması talebinde bulunan çalışanların e-devlet şifresi bulunmaları halinde ayrıca https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-4a-askerlik-borclanmasi-basvurusu üzerinden başvuruda bulunma hakları da mevcuttur.

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