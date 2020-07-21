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Ekonomi

Askerlik borçlanması Bağ-Kur başlangıcını öne çeker mi?

Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Damar, okurlarımızdan gelen "Askerlik borçlanması Bağ-Kur başlangıcını öne çeker mi?" başlıklı sorusunu cevapladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 10:13:00 -
Askerlik borçlanması Bağ-Kur başlangıcını öne çeker mi?

¥ Soru: Ben ilk defa 1.7.1991 tarihinde Bağ-Kur sigortalısı oldum. Daha sonra 1.5.2008 tarihinde SSK sigortalı oldum ve halen SSK primi ödüyorum. Askerliği 1989 yılında yaptım. Askerlik borçlanması ödersem SSK başlangıcı  mı öne gidecek yoksa Bağ-Kur başlangıcı mı? Muhammed A.

¥ Cevap: İlk defa sigortalı olunan tarih kişinin ilk defa malullük yaşlılık ve ölüm sigorta primi yani emeklilik primi ödeme tarihidir. Burada ilk sigortanın SSK veya Bağ-Kur olmasının da önemi yoktur. Sizin ilk sigorta başlangıcınız 1.7.1991 tarihidir. İlk defa sigortalı olunan tarihten önce yapılan askerlik süresi borçlanılırsa sigorta başlangıcı borçlanılan süre kadar geri çekilir. Mevcut halde 53 yaşında SSK emeklisi olma hakkınız var. Ancak en az 40 gün askerlik borçlanırsanız ilk sigorta başlangıcınız 21.5.1991 tarihine geleceğinden 52 yaşında emekli olmanız mümkün olacaktır.

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