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Askerlik 6 aya düşüyor, isteyenler bedelli yapabilecek

Başkan Erdoğan, Balıkesir'de yaptığı konuşmada askerlik süresinin 6 aya düşürüleceğini, önlisans mezunları için de “yedek astsubaylık” imkanının getirileceğini söyledi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 09:34

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir’de yaptığı konuşmada önemli müjdeler verdi.

Askerlik süresinin 6 aya düşürüleceğini açıklayan Erdoğan, önlisans mezunları için de “yedek astsubaylık” imkanının getirileceğini söyledi. “Bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz.” diyen Erdoğan, isteyen herkesin bedelli askerlik için müracaat edebileceğini ve 1 ay askerlik yaparak mükellefiyetini yerine getireceğini açıkladı.

Önlisans mezunlarına yedek astsubaylık

Lisans ve lisanüstü mezunları için 12 aylık yedek subaylık sisteminin süreceğini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları için yeni bir adım atıyoruz. İhtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık getiriyoruz.

Mecburi askerlik 6 ay olacak

Şu an için 12 ay olan mecburi askerlik süresinin de 6 aya düşürüleceğini ve isteyenlerin 12 ayı sözleşmeli olarak tamamlayabileceğini de vurgulayan Erdoğan, “Bir aylık eğitimini tamamlayıp 5 aylık kıta hizmetini bitirerek ilk 6 ayı tamamlayanlar isterlerse terhis olabilecekler. Şayet askerliğe devam etmeyi tercih ederlerse 6 ay süreyle maaşlı olarak görev yapacaklar.” dedi.

Erdoğan, İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir kuzey ve batı kavşağı arasındaki kısmıyla ilgili olarak da, “Akhisar ve Saruhanlı kavşakları arasındaki bölümünü önümüzdeki ay trafiğe açıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 09:34
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Balıkesir
  4. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. yedek astsubaylık
  6. Askerlik süresi
  7. bedelli askerlik

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