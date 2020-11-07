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Dünya Askerliği, silahla poz vermek sanan Anna Hakobyan’dan komik Azerbaycan çıkışı
Dünya

Askerliği, silahla poz vermek sanan Anna Hakobyan’dan komik Azerbaycan çıkışı

Silahla verdiği pozlar üzerinden “Savaşa hazırız” mesajı vermeye çalışarak kendini gülünç duruma düşüren Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın eşi Anna Hakobyan, kendisinin de içinde bulunduğu 13 kişilik kadınlardan oluşan ekibin, 10 günlük eğitimin ardından savaşa hazır olduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 06:58:00 - 2020-11-07 07:02:06
Askerliği, silahla poz vermek sanan Anna Hakobyan’dan komik Azerbaycan çıkışı

Azerbaycan, Ermenistan işgali altındaki toprakları bir bir geri alırken, Ermenistan cephesinden strateji değişiklikleri geliyor. Savaşta varlık göstermeyen Ermenistan, çareyi ya sivilleri vurarak ya da terör örgütü üyelerine para verip savaştırarak bulmaya çalışıyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın eşi Anna Hakopyan da Ermenistan'ın çaresiz durumuna sözde çözüm bulmaya çalışıyor. Hakobyan, kurduğu kadın birliğinin savaş görevini yerine getirmeye hazır olduğunu söyledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın eşi Anna Hakopyan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Birliğimiz, 10 günlük eğitimden sonra savaş görevini yerine getirmeye hazır. Birlik, Ermeni çariçe Erato’nun adını taşıyor” ifadelerine yer verdi.

Hakopyan, ekim sonunda, aralarında kendisinin de bulunduğu 13 kişilik kadın birliğinin askeri eğitime başladığını bildirerek eğitimin ardından ülkenin sınırlarını korumaya gideceğini açıklamıştı.

Hakobyan açıklamalarında, "Yarından itibaren ben dahil 13 kişilik kadın, askeri tatbikatlara başlayacak. Birkaç gün içinde vatanımızın sınırlarını korumaya gideceğiz. Düşmana teslim olacak ne vatanımız ne de haysiyetimiz var." ifadelerini kullanmıştı.

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