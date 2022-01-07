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Dünya Askerlerini göndermişti! ABD'den Rusya'ya Kazakistan uyarısı
Dünya

Askerlerini göndermişti! ABD'den Rusya'ya Kazakistan uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Kazakistan'ın çağrısı üzerine ülkeye asker gönderen Rusya'yı uyararak, “Kazak kurumlarına el konulmasına zemin hazırlayabilecek her türlü eylemi de izliyor olacağız” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-07 00:49:00 -
Askerlerini göndermişti! ABD'den Rusya'ya Kazakistan uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD’nin ve tüm dünyanın Kazakistan’daki herhangi bir insan hakları ihlalini yakından takip ettiğini belirtti.

Kazakistan’da sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına zam yapılmasıyla patlak veren protestolar 2 Ocak’tan bu yana devam ederken, üyeleri arasında Rusya’nın da bulunduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Kazakistan’a barış gücü göndermeyi kabul etmişti.

"Hak ihlalini yakından takip edeceğiz"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı açıklamada, ABD’nin Rusya’yı Kazakistan’daki kurumların kontrolünü ele geçirmemesi konusunda uyardığını ve dünyanın herhangi bir hak ihlalini yakından takip ettiğini vurguladı. Price, "Amerika Birleşik Devletleri ve açıkçası tüm dünya herhangi bir insan hakları ihlalini izleyecek" ifadelerini kullanarak, “Kazak kurumlarına el konulmasına zemin hazırlayabilecek her türlü eylemi de izliyor olacağız” dedi.

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Cumhurbaşkanı Tokayev, KGAÖ'den yardım istemişti

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkedeki şiddet olaylarının bastırılması için Rusya, Belarus, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın üye olduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünden (KGAÖ) yardım istemişti. Örgüt, Kazakistan’daki durumu istikrara kavuşturmak için ülkeye barış gücü göndermeyi kabul etmiş, Rusya ve Ermenistan’dan askeri birlikler bugün Kazakistan’a sevk edilmişti. Tacikistan da ülkeye 200 asker gönderilmesine karar verdiğini açıklamıştı.

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