Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Askerler ölmesin diye savaş robotu ürettiler

Bursa’da eğitim gören 3 lise öğrencisi, uydudan kontrol edilebilen ve üzerindeki kamerayla görüntü alınıp ateş edilebilen savaş robotu üretmeyi başardı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 09:38
Askerler ölmesin diye savaş robotu ürettiler

Telefonla ve uydu üzerinden kontrol edilen robot, üzerindeki kamerayla görüntü alırken, silahla da ateş edip düşmanı etkisiz hale getirebiliyor. Yaşanan savaş ve çatışmalarda askerlerimizin şehit olması üzerine böyle bir robot geliştirmeye kara verdiklerini söyleyen Bursa Yıldırım Beyazıt İMKB Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencisi Alpay Aydemir, Ramazan Yılmaz ve Faruk Şahin, öğretmeleriyle birlikte çalışarak 3 ayda savaş robotu geliştirdiklerini belirtti.

18-04/21/resimid_9438286-copy.jpg

Her türlü arazide hareket edebilen bir aracın üzerine yerleştirilen robot, üzerindeki kamerayla düşmana uzaktan ateş edebiliyor. Bu sayede öncü birlik olarak kullanılabilecek robot asker, ordunun zayiat vermisini azaltacak. Savaşta kullanılabilcek kapasitede olan robotu bir kişi program üzerinden kumandayla hareket ettirirken, bir kişi de başka bir kumandayla üzerindeki kamera sayesinde hedefi belirleyip ateş edebiliyor. Bu sayede öncü birlik olarak kullanılabilen robot orduya güç katacak.

18-04/21/resimid_9438288-copy.jpg

YARIŞMADA SERGİLENDİ

Liseli öğrenciler, geliştirdikleri savaş robotunu Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’1. Bursa Robot Yarışması’nda sergiledi. Robot ziyaretçiler tarafından uzun uzun incelendi. Geliştirdikleri robotla ilgili konuşan Yıldırım Beyazıt İMKB Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencisi Faruk Şahin, "Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin şehit ve gazi olmasını engellemek için robot asker geliştirdik. Bu robot, üzerindeki kamera sayesinde canlı görüntü aktarımı ve video kaydı yapabilmekte. Üzerindeki silahla düşman güçlerini etkisiz hale getirebilecek. Cep telefonu ve bilgisayarla bağlanılabilip uzaktan kontrol edilebiliyor. Üzerindeki sensörler sayesinde engelleri algılayıp bunlardan kaçabiliyor. Üzerindeki kamerayla hedefi belirleyip kumandayla ateş edebiliyoruz. Bu cihazı iki kişi kontrol ediyor. Bir kişi aracı hareket ettirirken, diğer kişi de üzerindeki silahı hareket ettirip ateş edebiliyor. Destek olurlarsa biz bu robotu daha da geliştirebiliriz" dedi.

18-04/21/resimid_9438287-copy.jpg

Robotu geliştiren öğrencilerin öğretmeni Ali Sarıtaşçı, "Bu projeyi öğrencilerim düşünmüşler. Askerlerimizin kayıp vermemesi için düşünülmüş bir proje. Biz bu robotu cep telefonuyla yaklaşık 1 kilometre mesafeden kontrol edebiliriz. Gerektiği takdirde internet üzerinden kontrol edilip, mesela Ankara’dan İstanbul’daki bir olaya müdahale edilebilir. Bu cihaz cep telefonu, radyo frekansı ve internet üzerinden kontrol edilebilir" şeklinde konuştu. 

18-04/21/resimid_9438289-copy.jpg

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 09:38
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Bursa
  4. asker
  5. robot

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afganistan'da bombalı saldırı: 5 kişi öldü
    1. Afganistan'da bombalı saldırı: 5 kişi..
    2. Tolga Zengin'e Fenerbahçe'den şok!
    3. Twitter'ın başı yine dertte!
    4. 15 bin 150 paket kaçak sigara ele..
    5. Türkiye'nin 3 ilinden petrol fışkıracak!
    6. 4 bin haine kötü haber! Yakın takibe..
    7. Kamu kurumlarında çalışan kadın oranı..
    8. Şok açıklama: Başkanımız daha önce..
    9. Van'da terör örgütü PKK'ya operasyon
    10. Kuzey Kore'nin kararını Çin'de..
    11. Aziz Sancar: Türk dünyasına borcunuz var
    12. İstanbul Sarıyer’de akılalmaz cinayet
    13. Fıkra gibi olay! Kilisenin parasıyla..
    14. "Türkiye seçimlerden daha güçlü çıkacak"
    15. Askerler ölmesin diye savaş robotu..
    16. Kılıçdaroğlu'nun neden açıklama..
    17. 'Bay Kemal'in zor seçimi!
    18. "Aykut Kocaman ile Volkan Demirel"...
    19. Trump 'Güzel bir haber! deyip..
    20. TSK açıkladı: O terörist de öldürüldü!
    Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum
    Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum
    Türkiye'de bir ilk! Öldürülen PKK'lıdan çıktı
    Türkiye'de bir ilk! Öldürülen PKK'lıdan çıktı
    Mete Yarar: Türkiye Kandil'e giriyor!
    Mete Yarar: Türkiye Kandil'e giriyor!
    Muharrem İnce CHP'nin adayı için isim verdi
    Muharrem İnce CHP'nin adayı için isim verdi
    ABD'li 66 senatörden Erdoğan'a küstah tehdit! Mektup gönderdiler
    ABD'li 66 senatörden Erdoğan'a küstah tehdit! Mektup gönderdiler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Amerikan uçakları Rusları böyle vurdu
    Amerikan uçakları Rusları böyle vurdu
    Savunma sanayimiz çağ atladı... Milyon dolarlık dev üretim
    Savunma sanayimiz çağ atladı... Milyon dolarlık dev üretim