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Askeriyeye ait malzemeyi başkasına veren yüzbaşı hakkında karar verildi

Edirne'de askeriyeye ait hurda malzemeleri başkasına veren yüzbaşı tutuklandı. Yüzbaşının söz konusu malzemeleri 3 bin lira karşılığında sattığı öğrenildi.

09 Ekim 2018 Salı 18:20
Askeriyeye ait malzemeyi başkasına veren yüzbaşı hakkında karar verildi

Edirne'de askeriyeye ait hurda malzemeleri başkasına verdiği iddiasıyla gözaltına alınan yüzbaşı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, yüzbaşı İ.T, askeriyeye ait olan hurda malzemeleri alması için İ.A. ile anlaştı. Askeriyeye gelen İ.A. ve 2 arkadaşı hurda malzemeleri kamyonete yükledi.

İ.A, askeriyeden topladığı malzemeleri 3 bin lira karşılığında hurdacıya verdi.

Olayın anlaşılmasının ardından yüzbaşı İ.T. ve hurda malzemeyi askeriyeden kamyonetle alan İ.A. gözaltına alındı. Şüpheliler İ.T. ile İ.A. Edirne Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen yüzbaşı İ.T. ve İ.A, tutuklandı.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 18:20
  1. Edirne
  2. yüzbaşı

YORUM YAZ

  • MilletMillet1 sa önce
    Nasıl bir yüzbaşısın  sen
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