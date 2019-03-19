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Askeri üste büyük panik! Yanlışlıkla füzeyi ateşlediler

Güney Kore’nin başkenti Seul'ün yakınlarında bulunan askeri üste bir güdümlü füze bakım altındayken yanlışlıkla ateşlendi.

19 Mart 2019 Salı 11:18
Askeri üste büyük panik! Yanlışlıkla füzeyi ateşlediler

Güney Kore'nin başkenti Seul'ün doğusunda bulunan askeri üste bir güdümlü füze bakım altındayken yanlışlıkla ateşlendi. Cheolmae-2 isimli karadan havaya güdümlü füzenin yanlışlıkla ateşlenip fırlatılmasının ardından havada infilak ettiği, herhangi bir can ve mal kaybı bulunmadığı bildirildi.

Füze 15 kilometre yüksekliğe kadar hedefleri yakalayabiliyor. Güney Kore, bu sistemle esas olarak Rus teknolojisine dayanan, üç katmanlı, bağımsız bir hava ve füze savunma sistemi geliştirmeye çalışıyor.

Füze aynı zamanda yanlışlıkla ateşlenme durumunda kendini imha etmek için tasarlandı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 11:18
  1. Güney Kore
  2. Seul
  3. yanlışlıkla füzeyi ateşlediler
  4. güdümlü füze
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