Askeri tatbikatlar Metaverse evrenine taşınıyor

Askeri alanda yazılım üreten BİTES Savunma firmasının çıkarmış olduğu ‘Military Metaverse’ projesi ile askeri tatbikatlar Metaverse evrenine taşınacak.

Ankara Etimesgut Havalimanı’nda düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, birçok savunma sanayi firmasına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu çerçevede ürünlerini sergileyen BİTES Savunma firmasının çıkarmış olduğu ‘Military Metaverse’ projesi de oldukça ilgi görüyor.

Askeri tatbikatları sanal ortama taşıyan ‘Military Metaverse’ projesi ile düşük maliyetler harcanarak zamandan da tasarruf sağlanması hedefleniyor. Proje hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan firma Genel Müdürü Uğur Çoşkun, projenin NATO’da demo ve sunumlarının gerçekleştirildiğini bildirdi.



Pek çok kullanıcı aynı senaryo içerisine dahil olabiliyor

Military Metaverse projesi hakkında bilgi veren Çoşkun, “Yeni geliştirdiğimiz ‘Military Metaverse’ dediğimiz yani askeri alanda oyun ve Metaverse teknolojilerinin kullanıldığı bir altyapı getirdik. Bu altyapıyla beraber bir araç şoförü, aracın içerisindeki bir kuleyi kullanan hani operatör, dışarıda İnsansız Hava Aracı (İHA) kullanan bir operatör, insansız hava aracını kullanan bir kullanıcı ve bir helikopter. Aynı anda bir oyun senaryosu içerisine giriyor ve beraber pratik yapabiliyorlar. Şu an onun da burada insanlar deneyimleyebiliyorlar. Artı yapmış olduğumuz holografik sistemlerle beraber de sistemlerin kullanımı, kullanım pratikleriyle ilgili de birçok şeyi yeni nesil geliştiren gözlükler deneyimleme şansını veriyoruz” diye konuştu.



“İki hafta sonra da İngiltere'de sunumlarımız olacak”

Military Metaverse projesi çerçevesinde uluslararası firmalar ile iş birliği yaptıklarını belirten Çoşkun, “Dünyada Metaverse konularında askeri alanlarda kullanımıyla ilgili birçok pratikle NATO'daki toplantılara da katılıyoruz. Farklı illerdeki kullanıcılar aynı anda savaş ortamına girerek beraber iş birliği halinde pratik ve belli egzersizleri burada gerçekleştirebiliyor. Bir operasyon yapmadan önce ilgili planlamaları burada birlikte çalışabilirlik ortamında deneyimleyip en doğru senaryonun tespit edilmesini sağlamayla ilgili aslında imkan sağlayan bir altyapı üzerine de çalışıyoruz. Burada da ilk prototipleri şu anda insanların deneyimlemesine sunduk. Bir önceki aralık ayında NATO'da bir sunumumuz olmuştu ve NATO'da ilk sunumlarını gerçekleştirmiştik. Şimdi dünyada ilk noktada biz bunu oluşmaya çalışıyoruz. İki hafta sonra da İngiltere'de sunumlarımız olacak, demolarımız olacak” ifadelerini kullandı.



“Bir araya gelmek zorunda kalmayacaklar”

Sanal ortam içerisinde çeşitli senaryoların da meydana gelebileceğini aktaran Coşkun, “Sinop'tan on kişi, Kayseri'den on kişi yani Diyarbakır'dan dört kişi aynı tatbikat ortamında beraber görev yapabilme şansı kazanacaklar. Bir araya gelmek zorunda kalmayacaklar. Farklı farklı araç tipleri kullanan, farklı farklı kullanıcılar bir görevi birlikte icra edecekler. Buna bir de lojistik sistemi de eklemek için uğraşıyoruz. Çünkü lojistik sistemini de koyduğumuzda hani gerçekçi bir ortam sağlanacak. Yani birinin lastiği patladığında en yakın lastik noktasından oraya lastiğin gelmesi sırasında konvoy belki beklemesi gerekecek, onun güvenliği için bir ekip gelmesi gerekecek. Yani dolayısıyla birçok senaryoyu simülasyon ortamında test edip, deneyimleyip lojistik merkezlerinin yerinin doğru bir şekilde karar verilmesi bile ve bununla ilgili bunun algoritmanın geliştirilmesinde belki sağlanabilecek” şeklinde konuştu.