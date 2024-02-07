Askeri stratejistlere 'Kassam' şoku

Gazze Şeridi’nde 123 gündür Kassam Tugayları'nın öncülüğündeki direniş güçlerinin işgalci İsrail’e karşı koyduğu mücadele dünyanın dikkatini çekerken, destansı direnişe askeri stratejistlerden ilginç değerlendirmeler geliyor.

Kassam Tugayları’nın dün yayınladığı savaş görüntüleri konuşulmaya devam ediyor.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde İsrail tankına kurulan pusuya ilişkin görüntüleri yayınlayan Kassam Tugayları, tuzaklama sonrası tankı havaya uçuran çifte patlamayı kare kare paylaşmıştı. Videoda, hem yakın mesafeden, hem de küçücük bir kapı aralığından yaptığı atışla milyon dolarlık Merkava tankını imha etmeyi başaran Kassam askeri ise iman kuvvetinin tezahürünü oluşturmuştu.

Ürdün Silahlı Kuvvetlerinden emekli Tümgeneral- Askeri Stratejist Fayez Al-Duwari Kassam Tugayları'na dair yaptığı analizde şu ifadelere yer verdi:

“Han Yunus'taki Kassam’ın pususu gerçekten tabii (doğal) değil. Olayı gerçekleşmeden önce tahmin etme yeteneğini ve yüksek beceriyi gösteriyor. Bu, El Kassam Tugayları'nın Han Yunus'ta yürüttüğü ‘kemik kıran bir savaş’ niteliğinde.

Direnişçiler askeri okullardan mezun olmasalar bile, direnişin bugüne kadar ortaya koyduğu şey, ister bireysel, ister grup performansı, ister savaş yönetimi olsun, hayal gücünün ve tanımlamanın ötesindedir.”

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Kassam direnişçilerinin harp taktiklerinin savaş dersi olarak okutulması gerektiğini vurgulayan stratejist Duwari, şöyle devam etti:

“İşgal ordusunun, medya savaşının nasıl yönetileceğini öğrenmek için bir yıl boyunca El Kassam Tugayları nezdinde askeri kurslara gitmesi gerekiyor. Secde eden direnişçiye düzenlenen suikast ve bir grup askerin yaralandığı çatışmanın video klibi dışında sunulan her şey gerçeği yansıtmayan çarpıtılmış filmlerden oluşuyor.”

Bu direniş bir zafer

4 aydır yüksek teknolojili silahlarla donatılmış İsrail ordusuna karşı yüksek kıvamda direnen Kassam savaşçılarının şimdiden zafer elde ettiğini belirten Duwari, sözlerini şöyle tamamladı:

“Arap ülkelerini şaşkına çeviren bu ordu, Gazze'de savaşçılarla savaşı henüz çözemedi. İki taraf arasındaki bu savaşın kriterlerine göre, güç, teçhizat, teknoloji farkı ve işgale verilen askeri desteğin devam etmesi göz önüne alındığında, ayakta kalan direniş gerçekten bir zaferdir.’’

Kaynak: Haber 7