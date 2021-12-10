Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi’ne yoğun ilgi

ÇINAR DEMİR ANKARA

Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi, 60’ın üzerinde stantlı katılımcı ile bin 200 ziyaretçinin buluşma noktası oldu. Önemli iş birliği anlaşmalarının gerçekleştiği DLSS’e, 20 ülkenin askeri ateşesi de katıldı.

Gelecek vizyonu mercek altına alındı

Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi Organizasyon Komitesi Başkanı ve Mildata Askeri Doktrin ve Harekât Uyumluluk Analisti Sami Atalan, ülkelerin savunma sanayisindeki gücünü ortaya koymasında askeri lojistiğin kilit bir rol taşıdığını belirterek; “DLSS Türkiye’nin alanındaki tek zirvesi, dünyada da bu alana odaklanan zirvelerin sayısı oldukça sınırlı. DLSS’in savunma sanayisi için çok yönlü ve önemli bir noktada bulunan askeri lojistiğin gelecek vizyonunu karşılayacak inovatif çözümler ve yaklaşımlarla ilgili bilgi alışverişi fırsatı sunması açısından önemli bir boşluğu doldurduğuna inanıyoruz. İki gün boyunca savunma sanayisi profesyonelleri, karar vericiler ile askeri personel ve akademisyenler lojistik modernizasyonu ve dijital dönüşüm konularında çözüm alışverişine aktif olarak katıldı ve ihracat fırsatlarını keşfettiler” diye konuştu.

Geniş katılım

Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi’nde, gelecek 10 yılın gündemindeki önemli başlıklar masaya yatırıldı.

DLSS’in açılışını Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Coşkun ile Mildata’dan Askeri Doktrin ve Harekât Uyumluluk Analisti Sami Atalan gerçekleştirdi. Zirve’nin açılışına sektör temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.

Güçlerini birleştirdi

Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi, ilk gününde önemli bir iş birliğinin imza törenine ev sahipliği yaptı. TÜBİTAK SAGE (Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü) ile ASELSAN ve ALTINAY Savunma’nın ortak iştiraki DASAL Havacılık Teknolojileri arasında bir iş birliği protokolü imzalandı. TÜBİTAK SAGE ve DASAL Havacılık Teknolojileri, DASAL havacılık platformlarına TOGAN Silah Sistemi entegrasyonuna ilişkin iş birliği yaptı. İmza törenine; TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş ile DASAL Havacılık Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin İlkmen katıldı.