Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi 4 Ekim’de başlıyor

YENİ AKİT ANKARA

T.C. Milli Savunma Bakanlığı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın destekleriyle Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından düzenlenecek 2. Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi - DLSS, 4-5 Ekim 2022 tarihlerinde Ankara’da gerçekleşecek. Askeri lojistik sektöründen yerli ve yabancı uzmanlar, askeri personel ve akademisyenler, karar vericiler ve sektör profesyonelleri DLSS’te buluşacak.

Ukrayna Rusya Savaşı'nın belirleyici unsuru 'lojistik' tartışılacak

DLSS’te ele alınacak başlıca oturum konuları arasında; Ukrayna - Rusya Savaşının Lojistik Analizi, Savaş Koşullarında İnsansız - Otonom Araçların Muharebe ve Lojistik Destek Yönünden Önemi, Lojistiğin Uzay Boyutu ve Gelecek Yaklaşımları, Ömür Devri ve Ar-Ge Yönetiminin Ürün-Sistem Lojistik Süreçlerine Etkileri ve Harekatın Lojistik Devamlılığı İçin Lojistik Birliklerinin Büyüyen Önemi yer alıyor. Oturum konularının yanı sıra yerli ve yabancı uzmanlar tarafından birçok özel sunu konusu da DLSS’te paylaşılacak. Ele alınacak özel sunu konuları arasında; Çekilme Lojistiği - NATO’nun Afganistan’dan Çekilişi, Askeri Sağlık Lojistiğinin Önemi, Afrika’daki Savunma Sanayi Fırsatları, Ana Muharebe Tankı Lojistiği ve Muharebe Sahasında Kültürel Varlıkların Korunması bulunuyor.

“Askeri lojistik alanına sivil sanayiinin adaptasyonu önemli"

Küresel rekabetin özellikle sıcak savaş döneminde çok sert olabildiği savunma sanayiinde, yerli firmalarımızın kabiliyetinin ve faaliyet alanının her geçen gün gelişmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, yerli üretim odaklı savunma sanayi modeli sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarının yaklaşık yüzde 75’i Türk firmaları tarafından karşılandığını ve bu yüzdeyi daha da artırmak için firmalarımızın çalışmaya devam ettiğini, özellikle Ankara’da savunma sanayii alanındaki yatırımların büyüdüğünü açıkladı.

Özdebir sözlerine şöyle devam etti: “Savunma sanayide operasyonların sorunsuz sürdürülmesi için güçlü bir lojistiğe ihtiyaç bulunuyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan Ukrayna-Rusya Savaşı da bu alandaki bütün dengeleri değiştirdi, tedarik odağını modernizasyon süreçlerine ve lojistik hazırlığa kaydırdı. DefenceNews Top100 listesine giren şirketlerin 2021 yılı toplam cirosu yaklaşık 590 milyar dolar. Dünyadaki 2021 yılı genel tedarik trendlerine ve şirket profillerine bakıldığında bu cironun önemli bir bölümünün modernizasyon, bakım, onarım ve yedek parça gibi lojistiği ilgilendiren konulara harcandığı görülüyor. Küresel askeri lojistik gereksinimi ve cirosunun önümüzdeki yıllarda katlanarak büyümesi ve pandemi döneminde 400 milyar dolar olarak ölçülen hacmin, bu yıl için en az yüzde 25 oranında artarak 500 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Büyüme ivmesi devam edecek askeri lojistik alanına sivil sektörün adaptasyonunun ülke ekonomisine kazandıracağı katma değer çok önemli. Lojistiğin savunma sanayiindeki yerine ve bu alandaki fırsatlara dikkat çekmek üzere ASO olarak bu yıl Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi - DLSS’in ikincisini düzenliyoruz. İki gün boyunca askeri lojistik alanındaki en güncel gelişmeleri, sıcak ve soğuk savaş bölgelerindeki lojistik örneklerini DLSS’te masaya yatıracağız. Ayrıca Zirve’de hem askeri lojistik hem de bu sektöre destek alt sektörlerden birçok firma da Türk Silahlı Kuvvetleri ile dost ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek en ileri teknoloji çözümlerini sergileyecek. DLSS’in lojistik gibi kilit bir konuda önemli bir ihracat köprüsü olacağına inanıyoruz"