Askeri konvoyu bozkurt işareti ile karşıladılar
Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen askeri araçlar Kilis'e ulaştı. Askeri konvoyu karşılayan vatandaşlardan bazıları bozkurt işareti yaptı.09 Eylül 2018 Pazar 00:27
Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen askeri araçlar Kilis'e ulaştı.
Çeşitli birliklerden gönderilen obüs ve tank yüklü tırların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, sınır birliklerine sevk edildi.
Güvenlik önlemleri altında ilerleyen askeri araçların, sınırda konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Askeri konvoyu karşılayan vatandaşlardan bazıları bozkurt işareti yaptı.
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