Rusya Başbakanı Mikhail Mishustin tarafından imzalanan ve hükümetin resmi sitesinde yayımlanan kararnameye göre, Kanada, Fransa ve Portekiz ile yürürlükte olan üç ayrı askeri işbirliği anlaşması cumartesi günü feshedildi.

Kararnamede, 20 Kasım 1989’da Moskova’da imzalanan SSCB ile Kanada arasındaki askeri ziyaret anlaşmasının sona erdiği belirtildi.

Aynı belgede, 4 Şubat 1994’te Moskova’da imzalanan Rusya–Fransa savunma işbirliği anlaşmasının ve 4 Ağustos 2000’de Moskova’da imzalanan Rusya–Portekiz askeri işbirliği anlaşmasının da feshedildiği duyuruldu.

ÜÇ ÜLKEYE BİLDİRİM GÖNDERECEK

Kararname kapsamında Rusya Dışişleri Bakanlığı, fesih süreçlerinin Kanada, Fransa ve Portekiz’e resmi olarak iletilmesiyle görevlendirildi.

KÖPRÜLER BİRER BİRER KOPTU

Feshedilen anlaşmalar, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Rusya ile Batı arasındaki yakınlaşmanın simgeleri olarak kayda geçmişti. Kanada ile yapılan 1989 anlaşması, Berlin Duvarı’nın yıkılmasından haftalar sonra, Sovyet lideri Mihail Gorbaçov’un Batı ile ilişkileri onarma çabasının bir parçası olarak imzalanmıştı.

1994 Fransa anlaşması, dönemin Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin’in Avrupa güvenlik yapılarıyla uyum arayışının ürünüyken, iki ülke kriz dönemlerinde istişare etmeyi ve kıtada bir “barış ve dayanışma ağı” oluşturmayı taahhüt etmişti.

2000 Portekiz anlaşması ise araştırmacılar tarafından Rusya–Portekiz ilişkilerinin en verimli dönemi olarak nitelenen süreçte imzalanmıştı. O yıllarda üst düzey ziyaretler sıklaşmış, Moskova–Lizbon hattı NATO üyeliğine rağmen güçlü temaslarla ilerlemişti.

NATO İLE SOĞUYAN HAT

Yıllar içinde Kremlin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO ve Batı için giderek daha sert bir çizgiye geçti. Moskova, NATO’nun kasıtlı olarak Rusya sınırına yaklaştığı iddiasını öne sürerken, Ukrayna’daki topyekûn savaşın kısmen NATO’nun sorumluluğu olduğunu savundu; ancak bu iddialara dair herhangi bir kanıt paylaşılmadı.

Rusya’nın Ukrayna’nın potansiyel NATO üyeliğine gösterdiği direnç, sızdırılan 28 maddelik ABD–Rusya savaş planında da öne çıkan başlıklardan biriydi. Kiev ve çeşitli analistler, planın Ukrayna’nın gelecekte yeniden işgale açık hale gelmesi riskini taşıdığını söyledi.

İPTALİNDEN SONRA YENİ ADIM

Cuma günü duyurulan karar, Temmuz ayında Başbakan Mikhail Mishustin’in Almanya ile 1996’da imzalanan askeri-teknik işbirliği anlaşmasını iptal etmesinin ardından geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Berlin’i “açıkça düşmanca bir politika” izlemekle ve “giderek daha agresif militarist emeller” taşımakla suçlamıştı.

Bu gelişmeler Avrupa ve Türkiye tarafından yakından takip edilirken, ABD’nin Ukrayna’ya desteği ve Avrupa Birliği’nin savaş finansmanındaki rolü tartışılmaya devam ediyor.

YENİ GERİLİM BAŞLIĞI

Portekiz ve Fransa, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna’ya kredi sağlamak için kullanılmasını içeren Avrupa Komisyonu önerisini destekliyor. AB içinde yaklaşık 210 milyar avroluk Rus devlet varlığı dondurulmuş durumda ve bu fonların büyük bölümü Belçika’daki Euroclear’da tutuluyor.

Uluslararası Para Fonu’na göre Ukrayna önümüzdeki iki yıl içinde yaklaşık 65 milyar dolarlık bütçe açığıyla karşı karşıya. Kiev, Şubat 2022’de başlayan Rus işgalinden bu yana Batılı müttefiklerin askeri ve mali desteğine bağımlı.