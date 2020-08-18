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Aktüel Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonuldu
Aktüel

Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonuldu

Cumhurbaşkanı Keita'nın nereye götürüldüğü bilinmiyor

Yeniakit Publisher
2020-08-18 20:30:42 -
Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonuldu

DAKAR (AA) - Mali'nin başkenti Bamako çevresinde sabah saatlerinden bu yana yaşanan askeri hareketliliğin ardından Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın alıkonulduğu öğrenildi.

Yerel güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Keita, yerel saatle 16.30 civarında askerler tarafından Bamako'daki konutundan alındı. Keita'nın nereye götürüldüğü bilinmiyor.

Kaynaklar, daha önce Keita'nın oğlu Karim Keita ve Başbakan Boubou Cisse ile bazı bakanların alıkonulduğunu doğrulamıştı. Cisse, hükümetin resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamayla diyalog çağrısında bulunmuştu.

Ülkede mayıs ayından bu yana düzenlenen protestolarda Keita'nın istifası isteniyordu.

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