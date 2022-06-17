Askeri güçlere büyük pusu: 27 ölü!
Eş Şebab, Somali'nin orta kesimindeki Galmudug bölgesinde askeri güçlere saldırı düzenledi.
Eş Şebab, Somali'nin orta kesimindeki Galmudug eyaletinde askeri güçlere saldırı düzenledi.
Saldırıda Galmudug bölgesinin askeri unsurları ve onlara bağlı milis güçler hedef alındı.
Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre saldırı bugün sabah saatlerinde Galmudug'a bağlı Galgadud bölgesinin Bahdo yerleşiminde meydana geldi.
Şiddetli patlama ve çatışma seslerinin duyulduğu bölgede Eş Şebab'ın Galmudug askeri güçlerinin üslerine saldırı düzenlediği belirtildi.
Aynı zamanda eyaletin merkezi olan Dusamareb şehrindeki havalimanı da havan toplarıyla hedef alındı.
Bölge kaynakları, Eş Şebab tarafından düzenlenen saldırıda en az 27 askerin öldürüldüğünü açıkladı.
Galmudug yönetimi saldırıda 9 Eş Şebab mensubunun da öldürüldüğünü ileri sürdü.
El Kaide'nin Doğu Afrika kolu Eş Şebab'ın son dönemde saldırılarını artırdığı dikkat çekiyor.
Galmudug bölgesinde düzenlenen saldırı, grubun hakimiyet alanını kuzey yönünde genişletmek istediği şeklinde yorumlanıyor.
Kaynak: Mepa News